الامارات | تخريج أول دفعة من برنامج سفراء الضيافة الخاص بالمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أول دفعة من برنامج سفراء الضيافة الخاص بالمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة عن تخريج 19 طالباً وطالبة من برنامج دبلوم سفراء الضيافة الخاص بالمواطنين، والذي يعنى بتعليم وتدريب الشباب المواطن على إدارة عمليات الضيافة والفندقة.

وقد تم تدريب الخريجين المواطنين على معايير عالمية في التعامل والإدارة، حيث تم توظيف 58% من خريجي هذه الدفعة خلال أقل من 6 أسابيع من انتهاء تدريبهم.

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وقال الشريك الإداري للمعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة، أحمد بن بيات: "يجب لتعليم شبابنا أن يكون أولويتنا إن أردنا تحقيق رؤيتنا لعام 2021 حيث يعتبر قطاع الضيافة عاملاً بالغ الأهمية في تحقيق هذا الهدف، لذا فإننا فخورين بدعم المعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة مع برنامج سفراء الضيافة اللذان يعملان لغاية واحدة، وهي الارتقاء بشبابنا لرفعة مكانة الدولة، كما نشكر جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى الاستثمار في طاقات الشباب ومواهبهم وصقلها على النحو الأفضل".

وقالت مديرة الأعمال للمعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة، جوديت توث: "كان تركيزنا الرئيسي في هذا البرنامج هو التأكد من أن طلابنا يتعلمون كل ما يلزمهم للالتحاق بسوق العمل مع خبرات عالمية المستوى ونرى ثمار برنامج سفراء الضيافة في نسبة التوظيف العالية في الأسابيع الأولى حيث تم توظيف 58% من خريجي هذه الدفعة خلال أقل من 6 أسابيع من انتهائهم من التدريب وفي مؤسسات وفنادق رفيعة المستوى مثل كراون بلازا وأرماني ووالدورف أستوريا. نشعر بالفخر بأن لدينا فئة نخبوية نثق بمساهمتهم بشكل كبير في الارتقاء بقطاع الضيافة والسياحة في الإمارات".

ويرتكز دبلوم سفراء الضيافة على 9 برامج تغطي مجالات مثل اللغة الإنجليزية في إدارة الضيافة وإدارة الإقامة القصيرة والطويلة الأمد. إضافة إلى برامج الريادة والتسويق وخدمة العملاء وإدارة الفعاليات والأحداث. كما تم تطوير البرنامج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في سبيل دعم مبادرة التوطين التي أطلقتها الدولة والتي تتماشى مع رؤية الإمارات 2021.