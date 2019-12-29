(دراسة) الدول تنفذ نصف توصيات منظمة الصحة العالمية فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن العربية:

أفادت دراسة جديدة أن دول العالم لا تطبق سوى نصف توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالحد من الأمراض المزمنة.

وأوضح الباحثون في دورية (لانسيت غلوبال هيلث) أنه بالرغم من أن هناك تحسنا تدريجيا في تطبيق التوصيات، لكن تظل سياسات الحد من تناول الكحوليات والتدخين هي الأضعف في التنفيذ.

وقال الدكتور لوك آلان من جامعة أوكسفورد في بريطانيا الذي قاد البحث: "إن الأمر يتعلق بمساءلة الدول حول التزاماتها والتصرف بموجب هذه السلطة إذا لم تتخذ الدول ما يلزم من إجراءات".

وأشار الباحثون إلى أن الأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض القلب مسؤولة عن 73 بالمئة من الوفيات على مستوى العالم.

والتزمت 193 دولة في عام 2015 بتقليل هذه الوفيات بمقدار الثلث بحلول 2030، من خلال 18 خطة لتحسين الرعاية الصحية والصحة العامة عن طريق سياسات تتعلق بالتغذية والنشاط البدني واستهلاك المشروبات الكحولية والتبغ.

وقال آلان: "نحتاج لفهم أي السياسات يجري التغاضي عنها بشكل ممنهج وأي مجموعات من الدول قد تحتاج لدعم إضافي لكي نساعد في حماية الناس من هذه الأمراض".

التوصيات والرعاية الصحية

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وحلل الباحثون تقارير المراقبة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في الفترة من 2015 إلى 2017، بحساب مستويات تنفيذ سياسات المنظمة بين 151 دولة.

وفي عام 2017 بلغ متوسط تنفيذ السياسات 49%، وسجلت كوستاريكا وإيران أعلى درجات التنفيذ بنسبة 86% من السياسات.

ووصلت درجات التنفيذ لأدنى مستوياتها في هايتي وجنوب السودان بتنفيذ نسبة 5.5 بالمئة فقط من السياسات، وبشكل عام ارتفع المستوى في 109 دول خلال الفترة من 2015 إلى 2017 وتراجع في 18 دولة.

وزادت تنفيذ السياسات كلها باستثناء الحملات الإعلامية المتعلقة بالنشاط البدني وحظر إعلانات المشروبات الكحولية، وتلخصت أغلب السياسات التي يجري تنفيذها في وضع تحذيرات قوية على علب السجائر وإجراء مسوح لقياس عوامل الخطر من الأمراض.

وكانت السياسات الأقل تنفيذا هي المتعلقة بضرائب التبغ ومنع حملات الدعاية له وتوجيه مخصصات لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع "آلان أن مستويات التنفيذ مالت للارتفاع في الدول الغنية التي تستثمر في الرعاية الصحية والتعليم".

وجائت الدول الأوروبية وآسيا الوسطى بين أعلى 20 دولة تنفيذا لسياسات منظمة الصحة. وكانت أغلب أوجه التقصير لديها تتعلق بتغيرات في السوق مثل الفشل في الحد من عمليات التسويق للتبغ والمشروبات الكحولية.

ومن بين أدنى 20 دولة من حيث تنفيذ السياسات 17 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء. وقال معدو الدراسة إن ذلك يشير إلى أن المنطقة تحتاج لدعم مالي وفني.