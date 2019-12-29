قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل شوربة كبد وقوانص، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين ويمكن إعدادها بخطوات بسيطة. مقادير شوربة كبد وقوانص ربع كيلو لسان عصفور 1 كوب كبد وقوانص مكعبات 2 ملعقة زبدة ملح فلفل أسود 2 بصل مفروم 4 فص ثوم صحيح قرفة Advertisements حبهان مستكة طريقة عمل شوربة كبد وقوانص تنزل الكبد والقوانص في ماء ساخن مع خل وفلفل أسود. تصفى الكبد والقوانص وتشطف بماء بارد. تشوح الزبدة مع الثوم والبهارات والبصل. تضاف الكبد والقوانص وتشوح جيدًا. يحمر لسان العصفور ثم يضاف إليه ماء ساخن. تضاف الكبد و القوانص إلى لسان العصفور وتترك لتغلى.

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