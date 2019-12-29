في أسبوع أعياد الميلاد.. طريقة عمل مقبلات الكريسماس

لا تخلو احتفالات أعياد الميلاد، من تناول الحلوى والمقبلات، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل مقبلات الكريسماس على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج "بالصحة والراحة"، على سي بي سي سفرة. المكونات توست أبيض (بدون أطراف). 150 جرام طماطم شيري. أنصاف 100 جرام زيتون أخضر (حلقات). 100 جرام زيتون أسود (حلقات). 150 جرام فستق مجروش. 150 جرام مايونيز. 150 جرام تونة. ملح و فلفل أسود. عصير ليمونة. رشة شطة. Advertisements ذرة حبوب. أعواد مملحات. طريقة التحضير يخلط التونة والمايونيز والملح والفلفل وعصير الليمون والشطة. يقطع الخبز مثلثات ويحشى 2 قطعتين بالخليط. ترص في طبق التقديم مع أعواد المملحات. يزين الوجه بالفستق والزيتون والطماطم الشيري. تزين المقبلات وتقدم.

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