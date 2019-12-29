اصنعي لأطفالك شجرة الكريسماس من البسكويت

تبحث السيدات خلال هذه الفترة، عن طرق إعداد الكعكات التي تتناسب مع أعياد الميلاد والكريسماس، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير شجرة الكريسماس بالبسكويت للشيف زينب مصطفى. مقادير شجرة الكريسماس بالبسكويت بسكوت مدور أحجام جوز هند مبشور سبرنكلز ملون Advertisements كريمة زبدة كريمة زبدة خضراء طريقة تحضير شجرة الكريسماس بالبسكويت يرص البسكويت من الأكبر للأصغر وبينهم كريمة زبدة بيضاء وخضراء يزين بالسبرنكلز ويرص على جوز الهند ويقدم

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