أسباب وأعراض مرض النكاف.. تورم الوجه

قد يتعرض الشخص لتورم خديه بشكل مفاجئ وهو ما يعرف باسم "النكاف" الذي يشخص على أنه عدوى فيروسية تصيب بشكل رئيسي الغددَ المنتجة للعاب الموجودة بالقرب من أذنيك، ويمكن أن تسبب تورمًا لواحدة من هذه الغدد أو لكلتيهما، وتقدم "هُن" أعراضها وأسبابها وطرق الوقاية منها، حسب الموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض النكاف

ألمًا في الغدد اللعابية المتورمة على أحد جانبي وجهك أو كليهما

ألم أثناء المضغ أو البلع

الحُمّى

الصداع

آلامًا في العضلات

الضَّعف أو الإرهاق

فقدان الشهية

أسباب النكاف

تحدث الإصابة بالنكاف بسبب انتشار فيروس بسهولة من شخص إلى شخص آخر من خلال اللُّعاب المصاب بالعدوى. إذا لم تكن قد حصلت على اللقاح، فيمكنك التعرض للإصابة بالنكاف من خلال استنشاق رذاذ لعاب شخص مصاب يقوم بالعطس، أو بالسعال. يمكنك أيضًا التعرض للإصابة بالنكاف من خلال مشاركة أواني الطعام، أو الأكواب مع شخص مصاب بالنكاف.

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مضاعفات النكاف

إن مضاعفات النكاف نادرة، لكن يُحتمل أن يكون بعضها خطيرًا، فتتضمن غالبية مضاعفات النكاف التهابًا وتورمًا في جزء ما في الجسم، مثل:

الخصيتان

تتسبب تلك الحالة المعروفة بالتهاب الخصية في تورم إحدى الخصيتين أو كلتيهما لدى الذكور البالغين، فالتهاب الخصية مؤلم ولكن نادرًا ما يؤدي إلى عدم القدرة على الإنجاب (العقم).

الدماغ

قد تؤدي العدوى الفيروسية إلى التهاب الدماغ، مثل عدوى النكاف. قد يؤدي التهاب الدماغ إلى مشكلات عصبية ويشكل تهديدًا للحياة.

الأغشية والسوائل المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي

يمكن أن تحدث تلك الحالة المعروفة بالتهاب السحايا إذا انتشر فيروس النكاف عبر مجرى الدم لديك ليصيب جهازك العصبي المركزي.

البنكرياس

تشتمل علامات وأعراض تلك الحالة المعروفة بالتهاب البنكرياس على ألم في الجزء العلوي من البطن، وغثيان، وقيء.

فقدان السمع

يمكن أن يحدث فقدان السمع في إحدى الأذنين أو كليهما. بالرغم من نُدرة هذه الإصابة، فقد يكون فقدان السمع دائمًا.

مشكلات في القلب

في حالات نادرة قد يكون النكاف مصحوبًا بنبض قلب غير طبيعي وأمراض في عضلة القلب.

الإجهاض

قد تؤدي الإصابة بالنكاف أثناء الحمل إلى الإجهاض، وخاصة إذا حدثت في وقت مبكر من الحمل.