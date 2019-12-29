تعتبر كيكة الكريسماس، من الحلوى التي يفضل الأطفال تناولها خلال احتفالات عيد الميلاد، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف زينب مصطفى. مقادير كيكة الكريسماس كيكة مستطيلة كبيرة فانيليا أو شوكولاتة كريمة زبدة كريمة زبدة خضراء سبرنكلز أحمر سبرنكلز فضى Advertisements حلويات كرات ملونة جليتر فضى للحلويات عجينة سكر صفراء مملحات أعواد طريقة تحضير كيكة الكريسماس تزين الكيكة بوردات كريمة الزبدة الخضراء والصفراء تضاف على الوجه نجمة بعجينة السكر الصفراء والكرات الملونة والسبرنكلز، وتزين الجوانب بأعواد المملحات تزين كل الكيكة وتقدم

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