تعتبر كبسة الفراخ من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بالطرق المختلفة. وإليك طريقة عمل كبسة الفراخ، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير كبسة فراخ دجاجة كيلو مقطعة لـ 8 قطع 2 كوب أرز بسمتي منقوع ومصفى 2 جزرمبشور 2 بصل مبشور طماطم بودرة زعفران 2 قرنفل 2 قرفة عيدان 2 ملعقة كبيرة بهارات كبسة ملح Advertisements فلفل أسود 2 حبهان زيت ماء مغلى بقدونس مفروم طريقة تحضير كبسة فراخ - توضع ملعقة من الزيت في حلة، وتشوح الفراخ - ضيفي القرنفل والقرفة والمستكة والحبهان واللومي وتذوب بودرة الزعفران في ماء دافئ وتضاف - يضاف البصل والجزر ويشوح مع الفراخ - تضاف الطماطم والماء المغلي - ترفع الفراخ من الحلة - يضاف الأرز ويقلب جيدا ويترك ليغلي - يترك الأرز ليتشرب ثم تضاف الفراخ مرة أخرى - تقدم الكبسة ساخنة وبالهنا

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