الامارات | 40 مبدعاً في مهرجان الشارقة للشعر العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مبدعاً في مهرجان الشارقة للشعر العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق النسخة الـ18 من مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة، في الخامس من يناير المقبل، بمشاركة أكثر من 40 مبدعاً من دول عربية عدة.

ويكرّم المهرجان خلال هذه الدورة الشاعرين طلال سالم الصابري (الإمارات)، وإسماعيل بن عمر زويرق (المغرب) بجائزة الشارقة للشعر العربي.

وقال رئيس الدائرة، عبدالله بن محمد العويس، إن «المهرجان يعمل على إثراء الساحة بالمنتج الشعري الجديد عن طريق استضافة الشعراء الشباب، الذين تظهر تجاربهم طابعاً تجديدياً وتفاعلهم مع الأجيال التي سبقتهم على منبر واحد، ما يجعله تظاهرة حوار وتمازج إبداعي تعطي صورة عن راهن الشعر العربي، وتحفز على تطويره، فكان بذلك أداة فاعلة لتطوير الشعر العربي، ويؤكد هذا حرص الشعراء على المشاركة فيه وحضور فعالياته والإسهام في ندواته».

وأضاف أن «المهرجان استضاف منذ انطلاقته مئات الشعراء من جميع البلدان العربية، وأثرى بأمسياته وندواته وإصداراته حركة الشعر العربي، خلال العقدين الأخيرين، ليظل الشعر ديوان العرب، والمنبع لأجمل المعاني الوجدانية والقيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية».

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ولفت العويس الى أنه خلال دوراته الـ17 الماضية، استطاع مهرجان الشارقة للشعر العربي أن يحقق مكانة كبيرة، ويكوّن سُمعة كبيرة بوصفه أحد أهم المهرجانات الشعرية العربية التي تجتذب اهتمام الشعراء في أنحاء الوطن العربي ويطمحون إلى المشاركة فيها، فهو في كل عام يضيف أسماءً جديدة، ويستضيف قامات إبداعية من الساحة العربية التي لا تنضب فيها المواهب»، معتبراً أن المهرجان بات يشكل منبراً عربياً ينقل صوت الشاعر إلى بقية البلدان العربية الأخرى، وفرصة متجددة لالتقاء المبدعين، وربط الصلات بينهم.

وتتضمن فعاليات المهرجان، الذي سيستمر حتى الـ10 من يناير المقبل، عرضاً لفيلم تسجيلي حول رعاية الشارقة للشعر وفقرات فنية وقراءات شعرية، إلى جانب توقيع دواوين شعرية لعدد من الشعراء، إضافة إلى ندوة عن تراث الشعر وحاضره بمحاور عدة، وهي: «تجليات حضور التراث الشعري في الشعر الحديث والنص الشعري العربي المعاصر بين التحديث والتراث التقليد والتجديد.. دراسة نماذج وثنائية الشكل والمضمون وظاهرة تناص الشعر الحديث مع الشعر القديم»، وكذلك ندوة قراءة في مجلة «القوافي 2020».

- فعاليات المهرجان تتضمن فيلماً وفقرات فنية

وقراءات وتوقيع دواوين شعرية.