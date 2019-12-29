الامارات | مجلة «أصحاب الهمم» تطل بعدد جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة «أصحاب الهمم» تطل بعدد جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، صدر حديثاً العدد الخامس من مجلة «أصحاب الهمم»، التي تسلّط الضوء على كل ما يتعلق بهذه الشريحة الاجتماعية، داخل دولة الإمارات وفي العالم العربي، وتسعى إلى إيصال أصوات أصحاب الهمم وذويهم إلى المجتمع بكل فئاته، وتغطية الواقع والطموحات والتحديات التي تواجههم.

وبمقال بعنوان «مسيرة متواصلة في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم» لمدير المركز، الدكتور جمال سند السويدي، استهل العدد الجديد للمجلة.

وإلى جانب مقال رئيسة تحرير المجلة، أمل الأحمدي، الذي خصصته لتأمل دلالات فوز الإمارات بجائزة «شايو» لتعزيز حقوق الإنسان في دول الخليج لعام 2019، والتنظيم الرائع لـ«الأولمبياد الخاص.. الألعاب العالمية - أبوظبي 2019»، ضمّت المجلة حواراً مع وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، إضافة إلى آراء متخصصة لعدد من المسؤولين والخبراء الإعلاميين والأكاديميين من دول عربية مختلفة، أشادوا بالمجلة وثمّنوا تجربتها المتميزة بمناسبة الاحتفال بمرور عام على صدورها. وحملت «قضية العدد» عنوان «الإعلام وأصحاب الهمم»، ونوقشت القضية من خلال مقالات عدّة، حول البنية التشريعية التي تحكم تغطية موضوعات أصحاب الهمم، ودور الإعلام في تحريك قضايا أصحاب الهمم، وأهمية التدريب الإعلامي في إعداد إعلاميين من أصحاب الهمم، والتأثير الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي في مناقشة قضاياهم. كما ضمّت المجلة موضوعات عدّة.