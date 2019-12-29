الامارات | أفراح العلوي والساعدي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العلوي والساعدي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد سالم العلوي، حفلاً بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة حمد سلطان الساعدي، وذلك في قاعة الاحتفالات بالظاهر في العين.العين - الإمارات اليوم
حضر الحفل وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من الأهل الأصدقاء والمدعوين، وتخللت الحفل عروض لفرقة الإمارات الشعبية.
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