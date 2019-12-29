الامارات | أفراح العلوي والساعدي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العلوي والساعدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد سالم العلوي، حفلاً بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة حمد سلطان الساعدي، وذلك في قاعة الاحتفالات بالظاهر في العين.العين - الإمارات اليوم

حضر الحفل وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من الأهل الأصدقاء والمدعوين، وتخللت الحفل عروض لفرقة الإمارات الشعبية.