الامارات | الحلقة الثانية من «شاعر المليون».. تبث غداً بشكل استثنائي

شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من «شاعر المليون».. تبث غداً بشكل استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عن تقديم موعد بث الحلقة المباشرة الثانية من برنامج «شاعر المليون»، التي كان من المقرر عرضها يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، لتبث بشكل استثنائي غداً الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي عبر قناتي الإمارات وبينونة.

وستشهد الحلقة المباشرة الثانية منافسة ستة فرسان هم: حمد المخلفي الحربي، وصالح محمد العنزي، وعبدالرحمن القحطاني من السعودية، وصالح الرشيدي من السودان، ومزيد بن جدعان الوسمي من الكويت، وناصر بن خميس الغيلاني من سلطنة عُمان، وذلك أمام أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التي تضم سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر باللجنة، وغسان الحسن، وحمد السعيد.

وستشهد بداية الحلقة الإعلان عن الشاعر المتأهل من الحلقة الأولى للمرحلة المقبلة بتصويت الجمهور، حيث يخضع أربعة شعراء لتصويت الجمهور، من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون، وهم: العنود المطيري، وعناد الشيباني، وعبدالله العجوري، وخالد السبيعي.

وأوضحت اللجنة أن الحلقات المباشرة المقبلة ستبث في موعدها المقرر كل ثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً من مسرح شاطئ الراحة. يذكر أن الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون تبلغ 16 حلقة، ويتم تقسيمها لمراحل عدة ، حيث يتم في المرحلة الأولى مشاركة 48 شاعراً ضمن ثماني أمسيات، يشارك في كل منها ستة شعراء ويتأهل منهم ثلاثة شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولاً إلى المرحلة الثانية التي تتضمن أربع حلقات، يشارك في كل منها أيضاً ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعراً، والمرحلة الثالثة التي تنقسم على أمسيتين يتأهل في نهايتها ستة شعراء.

أما المرحلتان الرابعة والخامسة مع الأمسيات النصف نهائية والنهائية، فيمنح البرنامج في نهايتهما جوائز ومكافآت قيّمة للشعراء الستة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون إضافة إلى بيرق الشعر وخمسة ملايين درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على أربعة ملايين درهم، والثالث على ثلاثة ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم، والسادس على 600 ألف درهم.

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- 48 شاعراً في

المرحلة الأولى،

ويخضع التأهل لقرار

اللجنة وتصويت

الجمهور.