الامارات | أفراح المنصوري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام علي عبدالله مبارك المنصوري، حفلاً بمناسبة زفاف أنجاله عبدالله وخالد وذياب، وذلك أمام منزله في الوثبة طريق أبوظبي - المفرق. حضر الحفل وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، وتخللت الحفل عروض فنية لفرقة الإمارات الشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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