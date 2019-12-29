"من السندوتشات إلى المجوهرات" .. الأبراج تخبرنا عن هديتك في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال برأس السنة الجديدة، ويستعد الكثيرون لهذه المناسبة بالخروج مع الأهل والأصدقاء والسهر في بعض الأماكن لقضاء وقت ممتع، ومن طقوس هذا اليوم تقديم الهدايا.. ويعد اختيار الهدايا من الأمور المحيرة للكثيرين.

فإذا كنت ممن يهتمون بالفلك والأبراج يمكن للأبراج أن تخبرك عن صفات برجك وأي من الهدايا المناسبة لشخصيتك، وفقًا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، خلال السطور التالية:

- برج الجدي

برج ترابي، مواليده عقلانيون يميلون إلى الهدايا ذات القيمة المادية العالية، التي يمكن الاستفادة منها، لذا اجعلو الهدية المختارة لمواليد هذا البرج مثل: خاتم ذهب أو ألماس، أو ساعة ذات قيمة مادية عالية.

- برج الدلو

مواليد برج الدلو أكثر الأبراج رومانسية وحساسية فلا يهتمون بقيمة الهدايا، لذلك اختار هدية بسيطة تناسب شخصيتهم، مثل: شميز، بلوفر، نوت لتدوين الذكريات بينهم.

- برج الحوت

مواليده يعشقون الورد، يميلون إلي منظر الأماكن الطبيعية والخضرة، لذا أفضل هدية تناسبهم وتٌفرحهم كثيرا بوكيه ورد، أو السفر لإحدي الأماكن التي بها زهور وخضرة ومناظر طبيعية، أو أماكن ساحلية.

- برج الحمل

برج ناري، طيب، لايؤجل عمل اليوم إلى الغد، متقلب المزاج، لذا يجب اختيار الوقت المناسب في تقديم الهدية له.. ويميلون إلي التنزه، لذا اجعلوا هديتهم خروجة لقضاء وقت ممتع أو شراء أكل لهم يحبونه، أوإعطائهم تذاكر لحفلة فنان محبب لهم.

- برج الثور

يتميز مواليد برج الثور بعشقهم للأناقة والبرندات، فإذا كنت ترغبين في اختيار هدية لأحد مواليده، يجب أن تكون هدية ذات قيمة وأنيقة مثل: ساعة أو تيشرت براند.

- برج السرطان

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يعتبر مواليد السرطان من أكثر الأبراج المحبة للبيت وعائلتها، فهم يعشقون تفاصيل بيتهم والتجمع العائلي، لذا اختاروا لهم هدايا لها علاقة بالمنزل، مثل: اعزميه على وجبة غداء هو وأسرته، لابد أن تكون هديته مشتركة بينه وبين أسرته، هذا هو أكثر الأشياء التي يفرح بها السرطان.

- برج الجوزاء

مواليد هذا البرج يسعدون بأقل شيء، فهم ليسوا ماديين، ولايهتمون بقيمة ونوعية الهدية، فيسعدون بمجرد التفكير بهم لإعطائهم الهدية، لذا عند اختيار هدية للمقربين منكم من مواليد الجوزاء يجب أن تحمل مشاعر صادقة، وتعبر عن شخصيتهم.

- برج الأسد

يتسم بأنه برج الكرم والعقل الكبرياء، فمواليده يعشقون الفخامة، ويحبون الإحساس بمكانتهم في قلبك، لذا عند التفكير في اختيار الهدية المقدمة لبرج الأسد، لا يشترط أن تكون فخمة ولكن غير مكلفة، مثل: برفيوم، مجوهرات، حظاظات الطاقة.

- برج العقرب

من الأبراج المركبة، والمائية، والرومانسية، التي تقبل هدايا من المقربين فقط لأنهم حساسون، لذا عند اختيار هدايا لمواليد برج العقرب يجب أن تكون مناسبة لشخصيتهم، فيمكن اختيار هدايا مثل: إعطائهم علبة شوكولاتة، أو برفيوم، أو الهدايا التي يمكن الاستفادة بها في المنزل.

- برج العذراء

برج مرتب، ومنظم، ومن أكثر الأبراج التي تحب أن تهادي الجميع، فمواليده عقلانيون يتسمون بحبهم للهدايا التي يمكن الاستفادة منها، باهظة الثمن، لذا اختاروا هدايا لهم تكون محتاجين إليها، ويمكنهم الاستفادة منها، وأكثر شيء يسعدهم: نظارة شمس، هاتف محمول.

- برج الميزان

يرافق العذراء في حبه لتهادي الكثيرون من الأبراج الوسطية، متقلب المزاج، كل شيء وأقل شيء يسعده، لا يشترط أن تكون باهظة الثمن، يقبل الهدايا من جميع الأشخاص.

- برج القوس

تميل مواليد برج القوس إلى الهدايا ذات الطابع المرح الخفيفة، لذا عند اختيار هدايا مواليده يجب أن تكون بسيطة، وكوميدية، فأبسط الأشياء تسعدهم لا يهتموا بالقيمة المادية للهدية: نوت ذات أشكال بسيطة، شوكولاتة، وسكارف.