لالتقاط أجمل صورة.. اتبعي هذه النصائح قبل التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تلتقط أغلب الفتيات الكثير من الصور يوميًا لنشرها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبًا لا تظهر كما تريد بشكل جذاب ومتناسق يخطف الأنظار.

نقدم لكم هنا بعض النصائح التي تساعدكم على التصوير بشكل أفضل، كما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

- زاوية صحيحة

قفي بزاوية صحيحة، حتى يبدو جسمك بشكل متناسق وليس ممتليء أكثر من المعتاد.

- الحقيبة

تضفي الحقيبة مظهرًا جذابًا إلى الصور لا تضعيها تحت ذراعك، بل امسكيها في يديك، لخلق مساحة جيدة حول خصرك.

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- لا تترهل

لا ترخي جسمك أثناء التصوير، حتى لا تبدين مترهلة بشكل كبير.

- وضع اليد

لا ترخي يديك إلى جانبك، ضعيهم حول خصرك بشكل بسيط، مع ثني أحد الساقين للأمام، حتى يبدو مظهرك أكثر حيوية.

- الجلوس على الكرسي

افردي ضهرك ولا تنحني إلى الأمام، ضعي يديك على ركبتيك، حتى تبدين مثل الأميرات.