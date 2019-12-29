إطلالات النجمات: هيفاء وهبي تخطف الأنظار.. وياسمين صبري بفستان قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

-هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال

ارتدت هيفاء وهبي بدلة نسائية، باللون الأزرق الداكن، ونسقت مع الإطلالة قميص باللون الأبيض، مع ربطه عنق مفتوحة، واعتمدت حذاء مفتوح باللون الأسود مزينًا برباط كاحل.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدلًا مع مكياجًا قويًا بدرجات النيود، وركزت على إبراز رسمة العيون بالألوان الجريئة.

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-هنادي مهنا بجامبسوت أبيض

تألقت هنادي مهنا في خطوبتها بإطلالة كلاسيكية، إذ ارتدت جامبسوت باللون الأبيض، بصيحة الأرجل الواسعة، مرصعًا بالأحجار والحبيبات البراقة، مع حذام من الإكسسوارات للامعه.

واختارت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية ناعمة، مع تصفيفه الشعر الويفي الواسع، ومكياجًا ناعمًا بدرجات الكاشمير.

-ياسمين صبري بفستان قصير

اعتمدت ياسمين فستانًا قصيرًا، مزينًا بالكامل بصيحة الزهور، مع بليزر باللون الأحمر، مرصعًا بأزرار باللون الذهبي، ونسقت مع الإطلالة حذاء مرصعًا بالأحجار البراقة، واختارت حقيبة كلاسيكية صغيرة الحجم باللون التوبي.

واختارت تصفيه الشعر الويفي على جانب واحد، ومكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى، وأحمر الشفاه المارونى.