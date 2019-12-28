شاب يتزوج من محاربة سرطان بعد علمه بمرضها: هي جوهرة حياتي ومينفعش أسيبها

عرض برنامج "كل يوم" قصة فتاة تدعى "أسماء" والتي واجهت خطيبها بإصابتها بالسرطان وقام بالزواج منها رغم ذلك.

وقالت أسماء سعيد، إحدى محاربات السرطان، إنها وبعد خطبتها لأحمد لم تكن مصابة بالمرض: "بعد الخطوبة بكام شهر بدأت أحس بتعب ودوخة وعملت تحليل اكتشفت أني عندي السرطان".

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وأضافت "سعيد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أنها وبعد معرفتها بمرضها قالت إن حياتها قد انتهت: "كل اللي عارفاه عن المرض إنه مميت، وطلعت كلمته علشان قبل ما هو يسيبني أنا أسيبه"، موضحة أنها قامت بمهاتفته لتخبره بمرضها وتطلب منه الانفصال بعد الخطوبة: "كنت بكلمه بمنتهى الثبات وقولتله معنديش مشكلة أننا نفسخ الخطوبة، لقيته بيرد عليا وبيقولي أنا مش هقدر أعيش من غيرك وطالما هتاخدي الدواء يبقي هتخفي، والكلام ده كان قبل كتب كتابنا بشهرين".

وأكدت أنها قد شفيت بشكل كامل منذ 9 أشهر: "أنا معترفة أنه بعد فضل ربنا عليا أحمد ليه فضل كبير عليا في الدعم النفسي، ومكنش عنده هم في حياته غير أنه يبسطني ويفاجئني بكل حاجة كويسة، وكان بيرهق نفسه بالتفكير إزاي يفاجئني، وربنا كرمني بالشفاء مخصوص علشان يعوضه هو كمان".

فيما قال أحمد محمد سيد، زوج أسماء محاربة السرطان: "أسماء جوهرة في حياتي ومكنش ينفع أسيبها، ومتخيلش حياتي من غيرها".