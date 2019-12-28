رضوى الشربيني للسيدات: سنة 2020 هتكون عام الاعتماد الكلي على ربنا

نصحت الإعلامية رضوى الشربيني، السيدات بتدوين جدول، موضحة أنه جرى تدوينه في دول العالم المتقدم، وذلك من أجل تحديد علاقاتهن الإنسانية في العام المقبل 2020.

وأوضحت رضوى، خلال حلقة اليوم، من برنامج "هي وبس"، الذي يعرض عبر شاشة "cbc سفرة"، أن الجدول سينقسم إلى ثلاثة أقسام، مشيرةً إلى أن الأول هو "الناس المكملين"، والثاني "الناس اللي مش مكملين أو اللي ممكن متكملش"، والثالث "الناس اللي ممكن يرجعوا حياتنا".

وأشارت إلى أن الخانة الأولى ستتضمن الأشخاص الأساسيين في الحياة وهم الأب والأم والأبناء وأصدقاء العمر والأهل والإخوة، أما الخانة الثانية فستضمن الأشخاص المتسببين في الأزمات والذين يسببون أعباءً كبيرة على الأشخاص: "أي حد يستغلِك متدخليهوش معاكي، هتكون خانة كبيرة".

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وأوضحت أن الخانة الثالثة مهمة للغاية: "الناس دي بيبقوا طيبين، صاحبة اتخانقت معاها وحصل سوء تفاهم والموضوع كبر، وخطيبِك واتحسدتم وضايقِك بشكل غير مقصود مرة أو اتنين، حاولي يكون في عفو وترجعيهم حياتِك".

ولفتت، إلى أن هناك بعض الأشياء القدرية في حياة البشر مثل التعليم والتعامل بشدة من جانب الأبوين، أو عدم وجود أصدقاء كُثُر: "سنة 2020 ستكون الاعتماد الكلي على ربنا، لو بنطلب فلوس من بابا هنطلبها من ربنا، ولو بسأل صاحبتي على أي حاجة زي بشرتي وشعري هطلب من ربنا، ربنا بيحب اللح في الدعاء".

وشدد الإعلامية رضوى الشربيني، على أهمية الثقة بالله والإيمان به، مستشهدة بالآية الكريمة "ادعوني أستجِب لكم".