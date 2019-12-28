ابنة عبدالمنعم مدبولي: شخصية والدي خليط من الكوميديا والالتزام

قالت أمل عبدالمنعم مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، إن شخصية والدها وحياته كانت خليطا من الكوميديا والالتزام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، بمناسبة ذكرى ميلاد مدبولي: "كان إنسان جدا، وحساس زيادة عن اللزوم، وبيحترم المواعيد، وبنعمله ألف حساب في حجات كتير، ورغم إنه كان مدلعنا وبيطبطب علينا إلا إن كان فيه جزء جد".

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وتابعت: "كنا بنعمله حساب في أوقات اللي عنده فيها ضيوف أو بيسمع النشرة أو معاه تليفون أو بيقرأ سيناريو، وكنا بنمشي على طراطيف صوابعنا في البيت طول ما هو مشغول عشان ميطردناش برا البيت".

واستطردت أنها تتذكر كل شيء فعله وكيف كانت تربيته لها ولإخوتها، "فخر لينا إننا نبقى ولاده، على الرغم من وفاته إلا أنه لا يمر يوم إلا ويزداد فخرنا به، وبحس قد إيه إنه أثر في الفن كدراما وأعمال إنسانية وأغاني للأطفال في جميع جوانب الفن سواء مسرح أو سينما أو تليفزيون وكذلك دراما ومسرح".

وعما إذا كان أحد أفراد الأسرة مهتما بالتمثيل أوضحت: "محدش فينا اتجه للتمثيل، ولكن العائلة فيها اللي مهتم بالإخراج أو الرسم أو الموسيقى".