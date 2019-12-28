ليلى علوي بصحبة مصمم عالمي بالأهرامات ضمن مبادرة "فيها حاجة حلوة"

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شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصور من جولتها السياحية بمنطقة الأهرامات، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بصحبة المصمم العالمي مايكل ميشيل، الرئيس التنفيذي لهيرميس والخبير في مجال الاكسسوارات، ضمن مبادرة "فيها حاجة حلوة".
وعلقت "علوي" على الصور: "من الجولة السياحية مع المصمم العالمي مايكل كوست المدير التنفيذي للشركة العالمية هيرميس، ضمن مبادرة (فيها حاجة حلوة) لكشف جمال وحضارة مصرنا الغالية".
وكان مايكل ميشيل استجاب لدعوة زينب بشير عضو جمعية موناكو، لزيارة مصر، وحرص عدد من المشاهير على اصطحابه في جولة سياحية إلى الأهرامات منهم خبير الآثار زاهي حواس الذي شرح له تاريخ الحضارة المصرية، ورافقتهم بالجولة ليلى علوي.
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