عقب تأييد حكم حبسها سنة.. جوهرة تنشر صورتها ببدلة رقص جريئة

ردت الراقصة الروسية جوهرة على الحكم النهائي الذي أيدته محكمة الاستئناف بالحبس لمدة عام، إذ نشرت صورتها وهي ترتدي بدلة رقصة جريئة.

ونشرت جوهرة عبر خاصة القصص المصورة "ستوري" على "إنستجرام"، صورتها وهي مرتدية بدلة رقص جريئة، باللون الفضي مزينة بذيل طويل لامع.

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الاستئناف تؤيد حبس جوهرة

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة، أصدرت حكمها النهائي بحبس الراقصة الروسية جوهرة لمدة عام، في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وبحسب مصادر قضائية بأن الحكم هو موجب للقبض على جوهرة، لأنه من المحكمة المستأنفة ولا يوجد أمامها إلا الطعن عليه بالنقض أمام محكمة النقض خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وأوضحت مصادر ذات صلة بالراقصة جوهرة أنها خارج البلاد حاليا.