"قومي المرأة" ينفذ معسكرا تدريبيا لتمكين وتعزيز قدرات السيدات

في إطار خطة عمل المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة وإتاحة كوادر قيادية طبيعية فاعلة ومؤثرة في مجتمعها المحيط، نفذ المجلس بالتعاون مع مؤسسة wellspring ومؤسسة plan، معسكرا تدريبيا للفتيات من محافظات (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، بورسعيد، المنوفية، بني سويف، أسيوط، المنيا، أسوان) خلال الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر 2019 بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويهدف المعسكر إلى تمكين وتعزيز قدرات الفتيات للتأثير الإيجابي في مجتمعها المحيط من خلال مجموعة من الأنشطة والألعاب المصممة لتعزيز صفات القيادة وإيصال الرسائل. كما تم إلقاء عدد من المحاضرات التفاعلية حول التواصل والاتصال وماهية القيادة وصفات القائد الفعال وكيفية إتاحة مجموعات عمل وإدارة الوقت، وقد قامت الفتيات بإعداد مجموعة من المخبوزات والأكلات الشعبية على هامش المعسكر.

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