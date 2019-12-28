دعاء لاشين تصمم حامل مميز لخواتم الخطوبة

كشفت مصممة الورود دعاء لاشين عن تصميمها لحامل لخواتم الخطوبة على شكل دبلتين وهو مصنوع بالكامل من الورق المقوى ومطعم بالورود الجميلة؛ لافتة انها قررت أن تصممه بهذا الشكل الجذاب والمختلف حتى نتمرد على الشكل التقليدي لحامل خواتم الخطوبة. قد يهمك أيضا: دعاء لاشين تبتكر هدايا وديكورات لعيد الحُبّ مِن الورق دعاء لاشين تؤكّد تصميم شجرة عيد الميلاد الملوّنة باستخدام الورق

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