العراقية نور سنفورة تنصح باستخدام المنتجات الطبيعية للحصول على شعر صحي

كشفت الميك أب أرتست العراقية نور سنفورة، إن مستحضرات العناية بالشعر، التي تنتجها الشركات العالمية تدخل في الكثير منها المواد الكميائية التي قد يكون ضررها أكثر مما يفيد.وأوضحت أنه للحضصول على شعر صحي فيجب تدليك فروة الرأس، بشكل جيد عن طريق استخدام الزيوت الطبيعية، وعدم المبالغة في استخدام الشامبو وعدم غسل الشعر كثيرا بالمياه في غير الأوقات الرطبة أو الحارة.

ونصحت باستخدام المنتجات الطبيعية، كالزيوت والكريمات، وأيضا دون إسراف للحصول على شعر صحي.

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