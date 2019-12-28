القاهرة - هند جمال
كشفت الميك أب أرتست العراقية نور سنفورة، إن مستحضرات العناية بالشعر، التي تنتجها الشركات العالمية تدخل في الكثير منها المواد الكميائية التي قد يكون ضررها أكثر مما يفيد.وأوضحت أنه للحضصول على شعر صحي فيجب تدليك فروة الرأس، بشكل جيد عن طريق استخدام الزيوت الطبيعية، وعدم المبالغة في استخدام الشامبو وعدم غسل الشعر كثيرا بالمياه في غير الأوقات الرطبة أو الحارة.
ونصحت باستخدام المنتجات الطبيعية، كالزيوت والكريمات، وأيضا دون إسراف للحصول على شعر صحي.
قد يهمك أيضا:
أربعة عناصر طبيعية توفر الغذاء المثالي لشعر صحي ومتألق
تعرفي على وصفات طبيعية لشعر صحي لامع
كانت هذه تفاصيل خبر العراقية نور سنفورة تنصح باستخدام المنتجات الطبيعية للحصول على شعر صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.