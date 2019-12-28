تعرفي على أفضل مكونات طبيعية بسيطة تخلصك قشرة الرأس المزعجة

القضاء على قشرة الرأس بالحلول الطبيعية قد يكون خيار غير مرحب به من قبل الكثيرات لكنه يظل هو الأفضل على الإطلاق مقارنة بالمنتجات الكيميائية وهذه الوصفة هي أقوى دليل على ذلك.



كيفية محاربة قشرة الرأس بوصفة رائعة من صنع يديك:

المداومة عليها 3 مرات إسبوعيًا كفيل بالقضاء تدريجيًا على قشرة الرأس، لأن زيت الزيتون فيها مثلًا: يتمتع بخصائص مضادة للفطريات تجعله قادر على إزالة قشرة الشعر ومنعها من التجدد مرة أخرى.

أما الزبادي: فيساعد على التخلص من الخلايا الميتة التي تسبب القشرة في فروة الرأس وفقًا لما ذكره موقع "الطبي".

زيت جوز الهند: يساهم في قتل البكتيريا المسبّبة لظهور القشرة، بفضل احتوائه على حمض اللوريك.

العسل: يغذي الشعر وله خواص مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات التي تساعد في علاج قشرة الشعر.

طريقة تحضير وصفة زيت جوز الهند والزبادي للقشرة:

1. ذوبي 2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند في الميكروويف ثم ضيفي للزيت ملعقتان من العسل، ملعقتان من زيت الزيتون و3 ملاعق طعام من الزبادي.

2. قسمي شعرك وخذي كميات تدريجية من المعجون المحضر لدهن كامل أجزاء فروة الرأس مع اعتماد التدليك الدائري الخفيف حوالي 5 دقائق.

3. اتركي المكونات على الشعر بعد انتهاء التدليك ساعة كاملة ثم اشطفيه في النهاية بالشامبو والماء الدافىء.

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