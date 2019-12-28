بلمسات بسيطة.. حلول ذكية لاستغلال مساحات المنازل الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري: يعيش عدد كبير من الناس في منازل ذات مساحة صغيرة مما يصعب عليهم ترتيب أغراضهم بسهولة. نستعرض لكم بعض أفكار الديكور التي يمكن تنفيذها لتوفير مزيد من المساحة، بحسب ما أوضح موقع “Asia one”. - طاولة طعام طاولة مُدمجة بسيطة تستهلك عدد أقل من الكراسي. - جزامة أريكة ذكية مع خزانة للأحذية بشكل ذكي ومريح، ويمكنك تحويل جزء منها لوضع كتب أو فازة ورد. Advertisements - طاولة إفطار هذه الطاولة يمكنك طيها بعد الانتهاء من الإفطار. - جدار متحرك هذا ليس رف للكتب فقط، بل باب أيضًا في نفس الوقت.

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