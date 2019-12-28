أحيت 4 حفلات.. كيف اختلف حال جوهرة في ليلة رأس السنة 2020 عن سابقتها؟

"دوام الحال من المحال" ربما هو المثل الأقرب الذي يعبر عن حال الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، المعروفة باسم "جوهرة"، بعدما تميزت برقصاتها التي جعلتها تحتل الفنادق ليلة رأس السنة مثلما اعتادت، لكن الوضع حاليًا أصبح مختلفا بعدما أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم الحبس الصادر ضدها لمدة عام، فالقبض عليها لقضاء العقوبة هو المصير الذي ربما ينتظرها حاليًا بدلًا من تقديم وصلات الرقص في الفنادق.

مفيش حفلات.. جوهرة في ليلة رأس السنة 2020

فقبل قليل أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة تأييدها لحبس جوهرة عاما مع الشغل في قضية اتهامها بـ"التحريض على الفسق والفجور"، وذلك بعدما رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمته الراقصة الروسية.

وبحسب مصادر قضائية أصبح حكم الحبس نهائي موجب للقبض على الراقصة الروسية "جوهرة"، لأنه من المحكمة المستأنفة ولا يوجد أمامها إلا الطعن عليه بالنقض أمام محكمة النقض خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وبذلك تغيب الراقصة جوهرة عن حفلات الاحتفال برأس السنة الجديدة لعام 2020 في الفنادق، فمصادر ذات صلة بالراقصة الروسية أوضحت أنها تتواجد خارج البلاد.

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4 حفلات دفعة واحدة.. في ليلة رأس السنة 2019

لم يبدُ الحال بالنسبة للراقصة الروسية هكذا في الاحتفال برأس السنة في العام 2019، فتسابقت الفنادق على "جوهرة" لتحيي 4 حفلات دفعة واحدة في ليلة رأس السنة في أكبر فنادق القاهرة.

وكانت جوهرة أعلنت عن حفلاتها الأربعة في ليلة رأس السنة عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".