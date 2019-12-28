أعلنت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خبر اعتزالها الفن، وذلك لعدم قدرتها على مسايرة التغيرات التي تحدث في الوسط الفني.
وتفاعل معها أصدقاؤها من نجوم الفن منهم الفنانة بشرى التي علقت على منشورها "ليه بس كده، أنا شاعرة بنفس شعورك بس الاستسلام لفترة عصيبة في تاريخ الفن والأوطان غلط.. بلاش قرارت قاطعة لأن الظروف متغيرة ودوام الحال محال".
وتابعت بشرى: "مش ضروري إعلان الاعتزال ممكن الامتناع لفترة لحين تحسن الأوضاع، انتي فنانة موهوبة منذ طفولتك وياما مرينا بحاجات.. المناخ فعلا غير منصف وغير مبرر ومزعج لأصحاب المواهب الحقيقية لكن لا أوافق على الاعتزال يكفي الامتناع عن المسايرة إلى حين".
وكانت كتبت الفنانة لقاء سويدان عن أسباب اعتزالها الفن خلال المنشور، "وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات اللي بتحصل حوالينا، قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى تعلق على اعتزال الفنانة لقاء سويدان: بلاش استسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.