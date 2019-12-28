مستشارة نفسية: مكنش عندنا وسائل الانحراف اللي موجودة دلوقتي

قالت إكرام خليل، مستشارة نفسية، إنه يجب توفير مساحة مناسبة من الحرية من قبل الأهالي لبناتهم في فترة المراهقة؛ لأن الجيل الحالي هو جيل مختلف عمن سبقه: "مكنش عندنا وسائل الانحراف اللي موجودة دلوقتي"، بحسب تعبيرها.

وأضافت "خليل" خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الفتاة تختلف في تربيتها عن الولد: "البنت مختلفة في تربيتها، واللي بيخلي البنات تجمح بالحرية هي فكرتها عن نفسها وسؤالها الدائم أنا مين"، موضحة أن تربية البنت عن كون شكلها ومظهرها هو الأهم في حياتها يدفعها للبحث حول معجبيها في العالم الافتراضي والحقيقي على حد السواء.

خليل: الحوار في المنزل بين الأهل وأبنائهم يعزز ثقتهم بأنفسهم

وأكدت أنه من الضروري تربيه الفتاة على كونها شخصية مستقلة تتمتع بمستقبل باهر: "المفروض الأهالي يقولها علشان أنتي بنت ربنا كرمك بأنك جسد يخرج منه حياة"، مشيرة إلى أن الحوار بين الأهالي والأبناء هو المنبع الوحيد لزيادة الثقة في نفوسهم وسعيهم للتقدم بشكل دائم: "الحوار بينهم لازم يتغير، والتغيير مش بيجي من الأوامر".