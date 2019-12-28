مستشارة نفسية: توجيه الأهالي الانتقاد لأبنائهم بداية الانحراف

قالت إكرام خليل، مستشارة نفسية، إن توجيه بعض الأهالي الانتقاد إلى أبنائهم يكون بداية انحراف كبرى لهم في بحثهم عمن يقوم برفع ثقتهم في أنفسهم: "هيدوروا على حد تاني يقولهم أنهم حلوين".

وأضافت "خليل" خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن دور الأب تجاه ابنته هو أمر ضروري للغاية: "ربنا خلق البنات عندهم احتياج لبابا، ولما يسمعها ويتكلم معاها بيديها قيمة كبيرة"، موضحه أن التحديات التي يواجهها كلا من الإناث والذكور في العصر الراهن أكبر بكثير من الثقافات القديمة التي تربي عليها الجيل الذي سبقهم.

خليل: النقاش السبيل الوحيد للحفاظ على الأبناء بالمنزل وخارجه

وأكدت أن المناقشة بين الأهالي وبناتهم هو السبيل الوحيد للحفاظ عليها داخل البيت وخارجه: "عدم إعطائها القرار هيخليها تتمرد، وكتم الحريات للبنت بيخليها تجمح، وعدم إعطاء قيمتها الصح هتطلع شحاته للقيمة بتاعتها من الخارج"، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت قد عززت من معرفة الجيل الحالي لثقافات دول مختلفة وهم جالسون بأماكنهم دون تحرك: "لما البنت بتشوف مسلسل غربي بتبص على أبوها وأمها أنهم متخلفين في البيت وبتصنفهم أنهم رجعيين".