ربطوها واعتدوا عليها بالزراعات.. ماذا قال الطب الشرعي في "فتاة فرشوط"؟

حصلت "الوطن" على نسخة من قرار الإحالة الصادر من نيابة قنا الكلية في قضية "ف.ع.ر" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط" التي تعرضت في أكتوبر من العام الماضي لواقعة الاغتصاب من 3 ذئاب بشرية، التي كادت أن تودي بحياتها، حيث شرع أحد المتهمين في قتلها وإنهاء حياتها، كما حصلت "الوطن" أيضًا على تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض المجني عليها للاغتصاب من المتهمين.

وجاء نص قرار الإحالة في قضية "فتاة فرشوط" المقدم من النيابة العامة في قنا إلى محكمة جنايات قنا، أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية تتهم النيابة عامة، المتهمين "ع.ك.ش" طالب، ويبلغ من العمر 21 عامًا، و"م.ر" سائق توك توك، ويبلغ من العمر 23 عامًا، و"م.ك.ش" عامل ويبلغ من العمر 18 عامًا، بما يلي:

- أن المتهمين الأول والثاني "ع.ك.ش" و"م.ر" قاما بخطف المجني عليها "ف.ع" عنوة بواسطة "توك توك" قاده المتهم الثاني، بينما أوثق المتهم الأول يد المجني عليها بحبل كان بحوزته، ومن ثم اقتادها إلى منطقة نائية بالزراعات، ومن ثم مواقعة المجني عليها بالإكراه ومعاشرتها معاشرة الأزواج دون رضاها.

- وتتهم النيابة العامة المتهم الثالث "م.ك.ش" بهتك عرض المجني عليها.

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كما تابعت النيابة العامة اتهاماتها بأن المتهم الأول "ع.ك.ش" شرع في قتل المجني عليها، بأن طبق كلتا يديه على رقبتها لخنقها قاصدًا قتلها، لكن المتهم الثاني "م.ر" أزاح يده خشية من افتضاح أمره.

وجاء في قرار النيابة العامة أيضًا بأن المتهمين جميعًا قاموا باحتجاز المجني عليها في عقار خاص بهم.

واقعة فتاة فرشوط

وتعود أحداث واقعة "فتاة فرشوط" إلى أكتوبر 2018 حينما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا، "علي.ك"، (21 عامًا)، وشقيقه "م"، و"م.ر"، (22 عامًا)، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر"، (17 عامًا - طالبة)، في الزراعات وفي منزل المتهمين الأول والثاني، وإحالة المتهمين للنيابة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز شرطة فرشوط.

وشهدت أولى جلسات واقعة اغتصاب "فتاة فرشوط" يوم 15 ديسمبر الماضي، مفاجأة إذ قدم الأب تنازلا عن حق ابنته بواسطة توكيل قدمه إلى محامي المتهمين، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 22 يناير المقبل لمناقشة الطب الشرعي.