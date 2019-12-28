احتفلت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بخطوبتها للممثل الصاعد أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، قبل يومين، في حفل عائلي حضره الأسرتان والأصدقاء.
وفاجأ الموسيقار هاني مهنا، ابنته بدعوة الفنان تامر حسني، لحفل الخطوبة، الأمر الذي تأثرت به "هنادي" التي بكت عند رؤيتها دخول الفنان تامر حسني الحفل، بحسبما ظهرت في مقطع الفيديو الذي نشره برنامج "عرب وود".
وكانت العروس هنادي مهنا تميزت بارتدائها "جامبسوت" يحمل اللون الأبيض، كما أنه طويل وفضفاض، وغير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، بينما ظهر "أحمد" ببدلة رمادية اللون، مزينة بخطوط رفيعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "عيطت من الفرحة".. هاني مهنا يفاجئ ابنته بحضور تامر حسني حفل خطبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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