فيديو.. "عيطت من الفرحة".. هاني مهنا يفاجئ ابنته بحضور تامر حسني حفل خطبتها

احتفلت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بخطوبتها للممثل الصاعد أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، قبل يومين، في حفل عائلي حضره الأسرتان والأصدقاء.

وفاجأ الموسيقار هاني مهنا، ابنته بدعوة الفنان تامر حسني، لحفل الخطوبة، الأمر الذي تأثرت به "هنادي" التي بكت عند رؤيتها دخول الفنان تامر حسني الحفل، بحسبما ظهرت في مقطع الفيديو الذي نشره برنامج "عرب وود".

وكانت العروس هنادي مهنا تميزت بارتدائها "جامبسوت" يحمل اللون الأبيض، كما أنه طويل وفضفاض، وغير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، بينما ظهر "أحمد" ببدلة رمادية اللون، مزينة بخطوط رفيعة.