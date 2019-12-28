إليك أفضل العطور الجذابة والمثيرة لشتاء 2020

إليك قائمة أسماء أجمل العطور الشتوية المثيرة لهذا العام بنفحات مغرية وجذابة تعزز من أنوثتك ورومانسيتك في سهراتك الشتوية الباردة وتسحر كل من حولك. تألقي بإطلالات ساحرة مثيرة في غاية الجاذبية والأنوثة بنفحات أجمل العطور المثيرة لشتاء 2020.

زهر الياسمين

عطور بعبق الياسمين الجذاب

بنفحات الورود المنعشة البيضاء والمنمقة بالبرجموت والفانيلا والأخشاب الانثوية والقوية والحسية، اخترنا لك باقة متنوعة من العطور المثيرة لتكون عطرك الشخصي في مناسباتك المسائية هذا الموسم بنفحات الياسمين والغاردينيا والورود البيضاء الجذابة والرومانسية.

عطر جوي من ديور

ماء عطر جوي من ديور Dior, Joy EDP بعبير الياسمين

عطر كوكو مادوموازيل من شانيل

عطر كوكو مادوموازيل من شانيل Chanel, Coco Mademoiselle بأريج البرجموت والباتشول

عطر أجان بروفوكاتور Agent Provocateur Parfum فواح برائحة الياسمين والمنغوليا

ماء عطر بورن إن روما من فالنتينو

ماء عطر بورن إن روما من فالنتينو Valentino, Born in Roma EDP يفوح بعبق الياسمين والفانيلا

ماء عطر ميموار دون اودور من غوتشي Gucci, Mémoire d'Une Odeur EDP النقي بعبق الياسمين والبابونج والفانيلا

ماء عطر فلاوربومب بومبيلبشوس من فيكتور أند رولف Viktor & Rolf, Flowerbomb Bomblicious EDP الغني بزنبق الوادي والياسمين والباتشول والمسك والماندرين



عطور منمقة بالفانيلا المثيرة

لحضور متوج وجذاب وعبير ممزوج برائحة الفانيلا الشهية والمثيرة والمنمق بأريج الحمضيات المنعشة والأخشاب البرية المأججة لكل الحواس، نقترح عليك باقة متنوعة من عطور الفانيلا العصرية والجذابة، لتتألقي بعبقها في سهراتك الرومانسية هذا المسوم.

عطر شاليمار من جيرلان Guerlain, Shalimar الكلاسيكي الغني بالفانيلا والتوابل التي لا تقاوم

عطر فيلفيت أوركيد من تود فورد Tom Ford, Velvet Orchid الكلاسيكي المثير والغني بالاوركيد الاسود المغري

ماء عطر ليبر من إيف سان لوران Yves Saint Laurent, Libre EDP المنمّق باللافندر والمسك وبراعم البرتقال

عطر مون جيرلان إنتانس من جيرلان

عطر مون جيرلان إنتانس من جيرلانGuerlain, Mon Guerlain Intense قوامه الفانيلا والباتشولي وياسمين السمبك

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ماء عطر تويلي ديرميس أو بوافريه من هيرميس

ماء عطر تويلي ديرميس أو بوافريه من هيرميس Hermès, Twilly D’Hermès Eau Poivrée المنمق بالفلفل الزهري والورد والباتشول

عطر لا نوي تريزور من لانكوم

عطر لا نوي تريزور من لانكوم Lancôme, La Nuit Trésor الذي تتأجج منه نفحات الفلفل الوردي والبرجموت والياسمين وجوز الطيب.

تألقي بهذه العطور المميزة والجذابة واحصلي على إطلالات مثيرة ولافتة تسحر العالم من حولك.

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