إليك أفضل العطور الجذابة والمثيرة لشتاء 2020

إليك قائمة أسماء أجمل العطور الشتوية المثيرة لهذا العام بنفحات مغرية وجذابة تعزز من أنوثتك ورومانسيتك في سهراتك الشتوية الباردة وتسحر كل من حولك. تألقي بإطلالات ساحرة مثيرة في غاية الجاذبية والأنوثة بنفحات أجمل العطور المثيرة لشتاء 2020.
زهر الياسمين
عطور بعبق الياسمين الجذاب
بنفحات الورود المنعشة البيضاء والمنمقة بالبرجموت والفانيلا والأخشاب الانثوية والقوية والحسية، اخترنا لك باقة متنوعة من العطور المثيرة لتكون عطرك الشخصي في مناسباتك المسائية هذا الموسم بنفحات الياسمين والغاردينيا والورود البيضاء الجذابة والرومانسية.
عطر جوي من ديور
ماء عطر جوي من ديور Dior, Joy EDP بعبير الياسمين
عطر كوكو مادوموازيل من شانيل
عطر كوكو مادوموازيل من شانيل Chanel, Coco Mademoiselle بأريج البرجموت والباتشول
عطر أجان بروفوكاتور Agent Provocateur Parfum فواح برائحة الياسمين والمنغوليا
ماء عطر بورن إن روما من فالنتينو
ماء عطر بورن إن روما من فالنتينو Valentino, Born in Roma EDP يفوح بعبق الياسمين والفانيلا
ماء عطر ميموار دون اودور من غوتشي Gucci, Mémoire d'Une Odeur EDP النقي بعبق الياسمين والبابونج والفانيلا
ماء عطر فلاوربومب بومبيلبشوس من فيكتور أند رولف Viktor & Rolf, Flowerbomb Bomblicious EDP الغني بزنبق الوادي والياسمين والباتشول والمسك والماندرين
عطور منمقة بالفانيلا المثيرة
لحضور متوج وجذاب وعبير ممزوج برائحة الفانيلا الشهية والمثيرة والمنمق بأريج الحمضيات المنعشة والأخشاب البرية المأججة لكل الحواس، نقترح عليك باقة متنوعة من عطور الفانيلا العصرية والجذابة، لتتألقي بعبقها في سهراتك الرومانسية هذا المسوم.
عطر شاليمار من جيرلان Guerlain, Shalimar الكلاسيكي الغني بالفانيلا والتوابل التي لا تقاوم
عطر فيلفيت أوركيد من تود فورد Tom Ford, Velvet Orchid الكلاسيكي المثير والغني بالاوركيد الاسود المغري
ماء عطر ليبر من إيف سان لوران Yves Saint Laurent, Libre EDP المنمّق باللافندر والمسك وبراعم البرتقال
عطر مون جيرلان إنتانس من جيرلان
عطر مون جيرلان إنتانس من جيرلانGuerlain, Mon Guerlain Intense قوامه الفانيلا والباتشولي وياسمين السمبك
ماء عطر تويلي ديرميس أو بوافريه من هيرميس
ماء عطر تويلي ديرميس أو بوافريه من هيرميس Hermès, Twilly D’Hermès Eau Poivrée المنمق بالفلفل الزهري والورد والباتشول
عطر لا نوي تريزور من لانكوم
عطر لا نوي تريزور من لانكوم Lancôme, La Nuit Trésor الذي تتأجج منه نفحات الفلفل الوردي والبرجموت والياسمين وجوز الطيب.
تألقي بهذه العطور المميزة والجذابة واحصلي على إطلالات مثيرة ولافتة تسحر العالم من حولك.
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