إليك أفضل عطر نسائي بنغمات العود

احتلت عطور العود مرتبة متقدمة جداً في مجموعة أرقى العطور العالمية التي صدرت في عام 2019، نظراً الى أن العود يلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، فرائحته الفخمة والمميزة تضفي على إطلالة المرأة الرقي والفخامة، وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل عطر نسائي 2019 بنغمات العود.

Gucci Intense Oud

إنه أحد أفخر عطور العود التي صدرت في عام 2019، فهو مصنوع من العود الطبيعي، وبالتالي فإن رائحته مغرية جداً وغنية وقوية. تحتوي مقدمة هذا العطر على الكمثري والتوت والزعفران، أما قلبه فمكوّن من الورد البلغاري والزهرة البرتقالية، فيما قاعدته تشتمل على زيت العود الطبيعي والباتشولي، مع لمسة من العنبر، وهذه النغمات تشكل رائحة حارة وخشبية تخطف الأنفاس.

Tom Ford Oud Minérale

لقد أصدرت علامة توم فورد في عام 2019، هذا العطر الفاخر والأنيق جداً، ليكون بعداً جديداً لرائحة العود. يشكل عطر Tom Ford Oud Minérale مزيجاً بحرياً وعشبياً بمكونات مميزة، حيث يحتوي على الأعشاب البحرية المالحة والفلفل الوردي الناري وخشب العود الثمين.

Guerlain Oud Essentiel

إنه أحد عطور العود الغامضة والمثيرة، التي صدرت في عام 2019. وهو يشكل مزيجاً فريداً بين الشرق والغرب، أي بين خشب العود والجلود والزعفران من جهة، وبين الورود من جهة أخرى. إنه عطر جريء وناعم في الوقت نفسه، ويشتمل في تركيبته على روائح غامضة للجلد واللبان وروائح حلوة للورود البلغارية.

Narciso Rodriguez Oud Musc

يشكل هذا العطر الفخم، الصادر في عام 2019، مزيجاً رائعاً بين العود والمسك والأزهار. وقد صُمم ليلائم النساء اللواتي يعشقن رائحة العود، لكن بشكل مخفف وناعم. فمزيج الأزهار والعود هذا يمنح المرأة رائحة ناعمة وآسرة وتدوم طويلاً، فنغمات الأزهار والعود والمسك الموجودة فيه تمنح المرأة رائحة تأسر القلوب.

Kilian Musk Oud

شكّل هذا العطر الفخم إضافة مميزة جداً الى العطور العالمية التي ترتكز على العود، فهو من أرقى عطور العود التي صدرت في عام 2019. يمزج هذا العطر بين نغمات العود والحمضيات الطازجة والتوابل الخفيفة، ومسك الروم والباتشولي والبخور وبتلات الورود، وهي نغمات تترك لمسة من الدفء والإثارة على إطلالة المرأة. علماً أنه يلائم كثيراً أوقات المساء، كونه ثابتاً وثقيلاً ويدوم طويلاً.

Ex Nihilo Oud Vendôme

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صُمم هذا العطر الذي صدر في عام 2019، ليضفي على المرأة لمسة عصرية تمثل الحداثة والذوق الباريسي، ومن خلاله يلتقي الشرق والغرب في منتصف ساحة فاندوم، فهو يمزج بين نغمات العود والزعفران الحار والزنجبيل الدافئ والقرفة، وخشب الأرز والمسك والبخور. إنه عطر فاخر وعنوان للأناقة والجمال.

Prada Miracle of the Rose

لقد شكل هذا العطر الصادر في عام 2019، من علامة برادا، أحد أكثر إبداعات عطور العود فخامةً على الإطلاق، فهو يمثل طبقات من الروائح المختلفة، لخلق رائحة عود متعددة الأوجه تعتمد على أناقة وأنوثة زهرة الورد. يمزج هذا العطر بين عدة روائح عميقة، في مقدمها الجلد والعود وخشب العود والتبغ، إضافة الى الباتشولي ورائحة الأزهار الغنية.

Gucci Guilty Oud

يعد هذا العطر من قوتشي، أحد أجمل إصدارات العود لعام 2019، وهو يشكل اندماجاً للروائح الطبيعية مع بعضها البعض. مقدمة هذا العطر مكونة من العليق الأسود الغني والفلفل الوردي الحار والورد البلغاري، بقلب من الملاحظات الترابية كالباتشولي، مع قاعدة من العنبر والجلود ونكهة العود الطبيعية.



Frederic Malle

إنه أحد أفخم عطور العود التي تم إصدارها في عام 2019، بنغمات راقية جداً وفاخرة، في مقدمها العود والفلفل الوردي واللبان والورد التركي، ما يشكل رائحة عطر راقية تلفت الانتباه. ومن دون شك، سيمنح هذا العطر أي امرأة تستخدمه، بصمة فريدة، ويجعلها تترك أثراً قوياً أينما حلّت.

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