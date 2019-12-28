تعرفي على أفضل وأكثر العطور النسائية شهرة وفخامة

يستخدم الناس العطور بطرق كثيرة ومتنوعة ليكسبوا أنفسهم والجو المحيط بهم روائح زكية ، فكلنا نرغب أن تكون رائحتنا جميلة ومميزة ، فهذا يحسن المزاج ، ويزيد الثقة بالنفس والتفرد، ولذلك عليكي اختيار عطرك خصوصا إذا كنت متزوجة وتريدي أن يكون عطرك قوي وفخم وفي نفس الوقت مثير ليترك ذكري سعيدة لا تمحي ، سوف نقدم لكي في ذلك المقال فضل وأكثر العطور النسائية شهرة وفخامة.

Coco Mademoiselle

عطر منعش يدللك ويدفعكِ للانطلاق والمرح ، مع عطر أكثر جاذبية فهو مزيج من روائح متعددة تأتي في بداية العطر رائحة غنية بشذى الموالح كزهر البرتقال ، واليوسفي ، وفي عمق العطر يأخذك بكل حس مرهف إلى مزيج من رائحة الميموزا ، الياسمين ، والورود التركية ، وفي نهاية العطر تشعرين معه بنفحات الباتشولي ، والفانيليا الزكية مع عبير ناعم من المسك الأبيض والنجيل الهندي ، والتونكا.

Opium من إيف سان لوران

تم إطلاق النسخة الأصلية من هذا العطر في عام 1977 ، لكن كان يتم تعديل رائحته مع كل إصدار جديد منه ، إلا أن الكلاسيكية لا تزال تطغى عليه حتى الآن. النغمة الأساسية لهذا العطر هي الفانيليا ، والتي تتكامل بهدوء مع رائحة الأفيون الحارة. وسرعان ما أصبح هذا العطر أحد أكثر العطور النسائية مبيعاً في العالم.

J ‘ Adore Dior

عطر جادور من ديور اختيار المرأة الجذابة ، عطر نسائي شديد الإثارة ، يجمع بين الأصالة الكلاسيكية والعصرية ، فهو موجه للمرأة الجذابة التي تبحث عن الحرية والجمال ، دللي نفسك واحصلي على ذلك المزيج الرائع الذي يحتوي في بدايته على روائح اليوسفي والبرجموت مع الشمام وأزهار الماجنوليا والخوخ و الكمثري. بينما قلب العطر يحتوي على رائحة أكثر أنوثة تتكون من زنابق الوادي وأزهار الأوركيديا مع الياسمين والورد الأبيض ، والبنفسج و البرقوق الدمشقي. وفي نهايته يحتوي على رائحة أخشاب الأرز مع والمسك وتوت العليق.

جيفنشي Givenchy

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يمنح عطر جيفنشي النساء ابداعاته المتنوعة من العطورات سواء من حيث المكونات أو الدور أو الأشكال مثل عطر جيفنشي الاسود أو الابيض أو الذهبي أو الوردي أو البنفسجي وغيرهم ، يمنحهم فرصة لإعادة اكتشاف أنفسهم بحرية وإيجاد البارفان الذي يعبر عن شخصياتهم وأذواقهم الراقية وفرض أنفسهم والتعبير عن جاذبيتهم وجعلها لا تنسى وإظهار تميزهم وفخامتهم.

أولمبيا بكو رابان

احد اجمل العطور النسائية إن لم يكن هو اجمل عطر نسائي ، فهو مزيج من الياسمين وأزهار الزنجبيل والفانيلا ، فضلاً عن نواته المتمثلة في ثمرة اليوسفي الأخضر ، ليعطي مزيجاً من الجاذبية والأنوثة.

جوتشي فلورا اسبراي Gucci flora spray

جوتشي فلورا اسبراي من مجموعه جوتشي العالمية الشهيره بعطورها المميزه و المتألقه دائما ، فهو عطر مثالي للنساء وأكثر العطور النسائية انتشارا في متاجر بيع العطور ، حيث إنه متوسط ​​الحجم وغني جدًا ، وتكوينه الداخلي عبارة عن حمضيات ونبات اليوسفي مع روائح الفانليا الناعمه وقلب العطر يحتوي علي الجلود والزهر الصيني والبتشولي وخشب الصندل.

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