للأمهات.. تعرفِ إلى أضرار"اللهاية" على طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

تلجأ العديد من الأمهات إلى استخدام "اللهاية" مع الأطفال الرضع لتلهيهم عن البكاء والصراخ الذي يسبب ضجر الأسرة، وكذلك لمنعهم من وضع أصابعهم في الفم.. لكن هل هي ضارة لطفلك فعلًا أم مفيدة؟

الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، قال في تصريحات لموقع الخليج 365، إن استخدامها بشكل دائم يؤثر بالضرر على طفلك ومن هذه الأضرار ما يلي:

- اعتياد الطفل على "اللهاية" والاعتماد عليها اعتمادًا كليًا إذا تناولها بكثرة.

- استخدام الطفل لها قبل بدء الرضاعة الطبيعية في الأيام الأولى له يؤثر عليه من خلال صعوبة تعوده على الرضاعة الطبيعية، لذلك يجب عدم إعطائها للطفل قبل إتمام شهر.

- قد تزيد من معدلات حدوث التهاب الأذن للأطفال الذين يستخدمونها أكثر من غيرهم.

Advertisements

- يصبح الطفل عرضة للإصابة بالنزلات المعوية إذا لم تراعي الأم وسائل الحفظ والتنظيف المناسبة أو إذا استخدمت اللهاية لأكثر من طفل.

- تؤدي إلي إصابة الطفل ببعض مشاكل الأسنان.

- تعرض الطفل لخطر الاختناق إذا تم تعليقها في عنقه.

- إذا تناولها الطفل وهو جائع قبل الرضاعة الطبيعية فإنها تشعره بالشبع، ويرفض الرضاعة لذلك يجب ألا تعطى للطفل كبديل للرضاعة وإنما بين الرضعات.

- دخول الهواء مع حركة مص الطفل للهاية يتسبب في حدوث انتفاخ ومغص.