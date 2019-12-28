بدون تكاليف.. أفكار بسيطة لسنوات ممتعة مع شريك الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يحتاج البعض إلى الاستمتاع بالوقت مع شريك الحياة والقيام بالعديد من الأنشطة سويًا من أجل تجديد علاقتهما وتكوين الكثير من الذكريات بينهما.
نستعرض لكم هنا بعض الأفكار التي يمكنكما تنفيذها سويًا، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد" لتزيد روابط الصلة وتقوي حبكما:
- استمعوا إلى الموسيقى
استمعوا إلى الموسيقى سويًا في المنزل أو خارج المنزل، شاركوا المزيكا التي تحبونها سويًا، أو تعلموا العزف على آلة موسيقية، فسوف تقضون وقتًا ممتعًا جدا.
- العمل التطوعي
اشتركوا في أي عمل خيري للإنسان أو الطبيعة أو الحيوانات، تجربة إيجابية جديدة سوف تساعدكم على رؤية نفسكم بشكل أفضل.
- التسوق
إذا كنتم في حاجة لشراء أي شيء جديد لمنزلكم، اذهبوا سويًا للتسوق معًا، وتناقشوا حول الأسعار والأذواق.
- نجوم السماء
اذهبوا إلى رؤية النجوم والكواكب وتعرفوا على علم الفلك، فهي تجربة جميلة ومثيرة.
مارسوا رياضة جديدة سويًا للحفاظ على صحتكم، كما أنها متعة جديدة جربوها.
-طهي الطعام
جربا أن تطبخا سويًا اكلة جديدة في المطبخ، فكرة بسيطة لن تكلفكم الكثير لكنها سوف تزيد من الترابط في علاقتكما.
-السبا
اذهبوا إلى السبا، من أجل المساج ومساكات البشرة والشعر، يوم واحد كل شهر سوف يساعدكم على التخلص من التوتر والاسترخاء ويزيد من الترابط بينكمم.
-السياحة
زوروا أماكن جديدة في مدينتكم أو بلدكم، مثل السائح الذي يأتي لاستكشاف المدينة، اعرفوا تاريخكم أكثر.
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