10 أفكار لهدايا رأس السنة لشريك الحياة والأصدقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

مع اقتراب الاحتفال بليلة رأس السنة؛ يفكر الكثير من الأشخاص في طريقة اختيار وتقديم الهدايا لشريك الحياة أو أي شخص عزيز لديهم.

ويستعرض لكم الخليج 365 مجموعة من الأفكار نقلا عن موقع LiViNg HOURS وCASHKARO لتقديم الهدايا لشريك حياتك:

- كتاب:

إذا كان شريك حياتك من محبي القراءة فسيكون الكتاب هدية جيدة له.. فاجئه باهتمامك، لكن يجب شراء الكتاب بما يتناسب مع طبيعة عمله وتفكيره.

- الجيتار الكهربائي:

يمكنك التعبير عن حبك لشريك الحياة من خلال شراء الأشياء التي يفضلها، وإذا كان من محبي الموسيقي والأدوات الموسيقية فإن هذا الجيتار سيشعره باهتمامك وتشجيعك له لممارسة هواياته.

- حقيبة يد:

يمكن أن تكون هذه من أفضل الهدايا التي تستفيد بها، ويمكنك بسهولة العثور على عدة أنواع من الحقائب الأنيقة والعصرية وتقديمها.

- مج القهوة مع الحرف الأولي من اسمه:

إذا كان شريكك يتميز بالبساطة ففي هذه الحالة يعتبر مج القهوة مع الحرف الأول من اسمه اختيارا ممتازا لهذا العام.

- القلادة:

المجوهرات والإكسسوارات من أفضل الخيارات عندما يتعلق الأمر بالهدايا للنساء، فيمكنك تقديم قلادة لشريكة حياتك تحتفظ بها مدى الحياة.

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- سماعات الرأس:

سماعات الرأس من أنسب الهدايا للشريك المحب لسماع الموسيقي.

- غطاء للمحمول:

يمكنك أيضا بجانب حقيبة اليد شراء غطاء للمحمول الخاص بها، والبحث عن أغطية خاصة تناسب شخصيتها لإكمال المظهر الأنيق لهاتفها.

- قبعة شتوية:

القبعة الشتوية من أنسب الهدايا لاحتفالات رأس السنة نظرًا لظروف الجو الباردة؛ فيمكنك تقديمها لتشعر بالدفء وتذكرها بك أثناء ارتدائها.

- عطر رجالي:

يمكنك تقديم العطر المفضل لشريك حياتك ليتذكرك به أثناء وضعه ستشعره هذه الهدية بمدى اهتمامك بالأشياء التي يحبها.

- ساعة يد رجالي:

استكمالا لأناقة شريك حياتك يمكنك تقديم ساعة يد واختاري الألوان التي يفضلها.

- تذكرة لحضور فيلم سينمائي:

فاجئها بهذه الهدية البسيطة وخطط لعشاء مميز في المكان المحبب لها ثم فيلم رومانسي، تعتبر من أفضل الهدايا التي تظل المرأة تتذكرها وتسعد بها.