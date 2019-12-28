تعرفي على قواعد واتيكيت إهداء وتلقي الهدايا

الهدايا هي من أكثر الأشياء التي تدخل علينا السعادة في أي مناسبة سواءً كنا من يهديها أو من يتلقاها. فهي تترك في أذهاننا انطباعاً قوياً وخاصاً. ولكن بطبيعة الحال لا يكون هذا الانطباع انطباعاً جيداً في كل الأوقات، فمن الممكن أن تكون الهدية غير ملائمة أو السبب في الشعور بالضيق. ولذلك تقدم لكم مجموعة من قواعد واتيكيت إهداء وتلقي الهدايا والأصول المتعلقة بهذا الأمر لتتفادي الوقوع في مواقف محرجة مع أشخاص تحبينهم ويهمك أمرهم.

كوني صريحة

ماذا ستفعلين إذا سألك الشخص الذي يريد إهدائك إذا كان لديك هذا الشيء بالفعل أم لا أو إذا أهداك بالفعل ويسألك إذا كان مقاس الملابس ملائماً أم لا على سبيل المثال؟ فمن المهم جداً أن تكوني صريحة معه فلن يكون سعيداً إذا اكتشف أن الفستان الذي أهداه لك معلقاً في خزانة ملابسك ضحية الغبار لأن قياسه صغير جداً.

اتيكيت الرد على تلقي الهدية

إذا فتحت الهدية في وجود الشخص الذي أهداها لك فمن الطبيعي أن تشكريه في نفس اللحظة. أما إذا كان غير متواجداً فسيكون أمامك يومين كحد أقصى لتشكرينه إما عن طريق التليفون أو رسالة أو وجهاً لوجه ولكن إذا طالت المدة عن يومين ولم تشكريه بعد سيكون ذلك أمرغير محبب سيضعك في موقف محرج معه.

الهدايا الفاخرة

هل من الضروري أن أرد الهدايا بنفس قيمتها؟ سؤال يخطر على بالنا كثيراً عندما يقوم أحد الأشخاص بإهدائنا هدايا فاخرة وباهظة الثمن، فهل من الضروري أن نهديهم هدايا بنفس القيمة؟ الإجابة ببساطة هي لا. فالهدايا تعبر عن المعنى الحقيقي ورائها ومدى أهميتها للشخص الذي سيتلقاها وليس المعنى في تكلفتها على الإطلاق. لذا تأكدي من ملائمة الهدية وردي بالمقابل على حسب مقدرتك.

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لا تتوقعي شيئاً

الهدف من إهداء الهدايا هي معناها السامي في محاولة إسعاد الآخرين، لذا لا تتوقعي شيئاً بالمقابل حتى لا يخيب ظنك. فإذا فكرت بهذه الطريقة لن تحمل الهدية معناها الحقيقي. لأن عملية إهداء الشخص في حد ذاتها هي التي من المفترض أن تجلب لك السعادة لأنها نابعة من قلبك.

هدايا الزواج

عادة تقوم العروس بتحضير قائمة بالأشياء التي تحتاجها قبل زواجها لكي يتمكن الأصدقاء والأقارب من إهداء بعضها إلى العروسين. شيء جميل أن تفكري خارج هذه القائمة فربما تفكري أنت في شيء لم تتذكره هي وتنقذيها، ولكن إذا لم تكوني متأكدة من أهمية ما ستشتريه لها فننصحك بألا تخرجي عن المألوف وتفكري في شيء خارج هذه القائمة لاعتقادك بأن هذا سيسعدها أكثر بل بالعكس قد تترك العروس هديتك جانباً إلى أن تحتاجها. فالقواعد والأصول تحتم عليك في هذه الحالة بالالتزام بهذه القائمة لأن ما سيسعدها أكثر هو أن تجلبي لها هذا الشيء الذي تحتاجه ولكنها لا تجد الوقت وربما المال لكي تحصل عليه.

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