صور.. أسرة لقاء الخميسي تمارس رياضة التزلج.. ومعلقون: "الأسرة الفرفوشة رزق"

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اللحظات العائلية التي قضتها مع أسرتها وهم يمارسون رياضة التزلج. Advertisements وظهرت "لقاء"، وهي بصحبة زوجها الكابتن محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة، ونجليهما وهم يمارسون التزلج في إحدى المولات الشهيرة. وتلقت "لقاء"، العديد من تعليقات متابعيها وأصدقائها الفنانين، منهم الفنانة أروى جودة التي علقت بوضع رمز "القلوب"، وأيضًا من المتابعين: "منورين الدنيا كلها"، "الأسرة الفرفوشة رزق"، "بطل الأبطال".

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