فيديو.. بفستان جريء.. رانيا يوسف ترقص مع زوجة مصطفى فهمي

في حفل عيد ميلاد إحدى الصديقات المشتركات بينهما، رقصت الفنانة رانيا يوسف والإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنانة مصطفى فهمي، على أغاني الحفل الذي جمعهما.

ونشرت "فاتن"، عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقاطع فيديو أظهرت رقصها مع الفنانة رانيا يوسف، التي ارتدت فستانا جريئا مكشوف الصدر.

ودعت الإعلامية فاتن موسى، صديقتها الفنانة رانيا يوسف، للتصوير معها قائلة: "قمر".

ويذكر أن الفنانة رانيا يوسف، يعرض لها مسلسل "الآنسة فرح"، غدًا على شاشة قناة "MBC4"، وتلعب دور والدة الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد.