تعرف على أهم قواعد اتيكيت العمل الوظيفي

تختلف القواعد والآداب التي تتوافر بين الدولة وأخرى حتي أنه يختلف بين منظمات ومؤسسات العمل المختلفة إلا أن هناك العديد والكثير من اتيكيت العمل الوظيفي وهو عبارة عن قواعد العمل الأساسية التي لا يمكن الخلاف عليها باختلاف الدولة أو المكان , فهي من الأساسيات التي لها الدور في جعلك أكثر مهنية وأكثر احترافيا في عملك، فنقدم إليك من خلال خبراء الإتيكيت العديد من القواعد البسيطة التي يمكنك ان تقوم بها ولكنها في النهاية ستعمل بشكل كبير علي الاختلاف وتشكيل الاختلاف في انطباع الكثير عنك :-

اتيكيت التعامل مع زملاء العمل

أولا: لا تململ في الاجتماعات

بعض التصرفات التي لا بد من أن تقوم بها في الاجتماعات ومنها عدم النقر علي الطأولة ، أو حتي راجحة قدمك ، أو حتي رسم الخطوط العشوائية في الورقة الخاصة بالملاحظة ، كما أن هناك لعديد كمن العلامات التي تبين أنك علي غير اهتمام بالأمر والعمل لأنها من الممكن أن تتسبب في أخذ الكثير عنك أنطباع إنك غير مهتم وشخص مهمل.

ثانيا: وضع الهاتف علي الصامت

رنة الهاتف في منتصف الاجتماع هي من اسوأ الأمور التي من الممكن أن تحدث علي الإطلاق، لا بد من القيام بوضع الهاتف علي الصامت، لضمان عدم حدوث ذلك، في قاعات الاجتماعات فلا بد من القيام بوضعة على الصامت أو من الأفضل أن يتم تركه في المكتب.

ثالثا: تجنب اللعثمة وتعرف جيدا إلي ما تقوم بقوله

اللعثمة ليس مكانها المناسب في المكتب، فسواء كنت تتحدث إلى أي زميل إليك ، أو لعملاء محتملين ، أو حتى إلى المدير الخاص ، فيجب القيام بتجنبها بقدر الإمكان فلا بد من القيام بمحاولة ترتيب الكلام وتجهيزه قبل الكلام ، رتب أفكارك بدلا من الاضطراب لكسب الوقت الخاص بالتفكير فيما تريد أن تقوم بقوله.

رابعا: مصافحة الآخرين في العمل بطريقة جيدة

تعتبرالمصافحة من الانطباعات المميزة التي يأخدها الزملاء عنك في العمل ، لذلك لابد من أن تقوم بالحرص على أن تسمتر مصافحتك لفترة وجيزة ، لأنها تعطي الانطباع إلى أن تتحلى بالثقة الكبيرة وفي الوقت نفسه لا يجب أن تكون مبالغا في المصافحة

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خامسا: احترام المسافات بين الاخريين

لا يقتصر ذلك فقط على احترام المساحة المادية بين الأشخاص من حولهم فلا بد من عدم الاقتراب من ممن حولك لضمان عدم مضايقتهم بروائح الطعام أو ماشبة أو من التحدث في الهاتف ، أو حتى التدخين الذي من الممكن أن يكرهه الكثير

سادسا: اختيار الملابس المناسبة

ارتداء الملابس المناسبة من الأمور التي لا بد من الاهتمام بها في العمل وهي من أفضل الوسائل التي تظهرك بالشكل الاحترافي ، فيجب أن تقوم باختيار الملابس التي تناسب عملك ، إن كنت في مكتب رسمي فلابد من القيام بارتداء الملابس الرسميه والكلاسيكية أو حتي شبه الرسمية ، ففي كل الحالات التي لابد من الانتباه إليها وعدم ارتداء الملابس المبالغ فيها والتي تحافظ على مظهرك العام في العمل.

الصفات التي لابد من التحلي بها للتعامل مع الزملاء في العمل

الموضوعية ، فمعنى ذلك أن تقوم بنقد نفسك قبل أن يقوم الاخرين بانتقادك هذا بالإضافة إلى تقبل النقد الخاص بك من الأخريين في العملالتواضع من المهم أن تقوم بالتعرف إلى حدودك ومعرفة قدراتك وإمكانياتك.

الاحترام لابد من احترام الزملاء الاخريين في المكتب والعمل.

الصبر إذا كانت هناك العديد من الأشخاص المشاغبين حولك في العمل فلابد من الصبر عليهم وتمالك الأعصاب في التعامل معهم

المرونة والحياد ، من أفضل الصفات التي تحرص على أن تكون موجودة بك فلا يجب أن تنحاز إلى البعض عن الآخريين في التعامل والعلاقة فقط تكون في إطار العمل

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