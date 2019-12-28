إليك أهم الوصفات الطبيعية لملء فراغات الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - يعاني الكثير من الأفراد خاصة السيدات من مشكلة فراغات الشعر أو الفراغات في فروة الرأس، مما يسبب لهن الكثير من الحرج. هذه الفراغات لها أسباب عدّة، منها اعتماد تسريحات شعر قاسية، كربط الشعر وشدّه بأشرطة مطّاطية أو مشابك، الإكثار من استخدام المنتجات الكيميائيّة، كالصبغات، سوء التغذية، خلل في الهرمونات، وكذلك التقدّم في السنّ.



عادة ما تعمد بعض النساء إلى العقاقير والمنتجات الجاهزة لملء هذه الفراغات، غير أنّها لا تحقّق تلك النتيجة المرجوّة، كما أنّ اللّجوء لها فيه الكثير من المجازفة، خاصّة وأنّ البعض منها، منتجات تجاريّة غير موثوق بها. تجنّباً لهذه المخاطر، ينصح بالعودة إلى الطبيعة واعتماد وصفات آمنة تساعد على ملء الفراغات ومنح الشعر الكثافة التي تتمنّاها كلّ امرأة تعتني بصحّة وجمال شعرها.

ملء فراغات الشعر بوصفات طبيعية

ملء فراغات الشعر

- وصفة الجرجير

يحتوي الجرجير على فيتامين A الذي يلعب دوراً هامّاً في تحفيز الشعر على النموّ، هذا إضافة إلى الكبريت والزنك اللّذين يحميان فروة الرأس من الجراثيم والبكتيريا التي تتسبّب بالتهابها وتساقط الشعر. من جهته الثوم غنيّ بفيتامين C الذي يعزّز من إنتاج الكولاجين الضروريّ في عمليّة نموّ الشعر، كذلك يحتوي على الزنك، الكبريت، السيلينيوم، الكالسيوم التي تنشّط الدورة الدمويّة إلى فروة الرأس، ما يمنع تساقط الشعر. أمّا بالنسبة لزيت الخروع، الأكثر شيوعاً بين الزيوت لتحفيز الشعر على النموّ بالرغم من عدم وجود إيّ إثبات سريريّ لذلك، لكنّ زيت الخروع يحتوي على أحماض دهنيّة وعلى فيتامين E التي تعمل على تحفيز الدورة الدمويّة وعلى علاج القشرة التي تعتبر من مسبّبات تساقط الشعر ووجود فراغات في فروة الرأس.



المكوّنات:



• 4 فصوص ثوم مهروسة.

• ½ حزمة من الجرجير.

• ملعقتان من زيت الخروع.

تُغسل أوراق الجرجير، ثمّ تسحن في الخلّاط الكهربائيّ مع الثوم وزيت الخروع. يوزّع الخليط على فروة الرأس مع التركيز على الفراغات فيها ويفرك لمدّة 5 دقائق. يترك لـ 45 دقيقة أخرى ومن ثمّ يغسل كالمعتاد بالماء البارد والشامبو.

تكرّر هذه الوصفة يوماً بعد يوم.

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- وصفة الجزر

وصفة الجزر

الجزر غنيّ بفيتامين C، A، K و Eg يضاعف من قوّة وكثافة الشعر، يغذّي فروة الرأس بالعناصر الغذائيّة التي تحتاجها، أمّا زيت جوز الهند، وإلى تحفيزه للدورة الدمويّة يطهّرها من الجراثيم وبقايا مستحضرات الشعر المترسّبة التي تعيق نموّ الشعر، وذلك لاحتوائه على حمض اللوريك والأحماض الدهنيّة.



المكوّنات:



• كوب من زيت جوز الهند.

• حبّة من الجزر.

يُبشر الجزر ويوضع مع زيت جوز الهند في وعاء على نار هادئة لـ 10 دقائق. بعد مرور هذا الوقت يبعد الوعاء عن النار ويترك حتى يبرد، ثمّ يصفّى ويوزّع على فروة الرأس مع التدليك بحركات دائريّة لمدّة 3 دقائق. يُغطّى الشعر ببونيه الاستحمام النايلون أو الـ Cling Film لـ 3 ساعات، ثمّ يغسل بالماء الفاتر.

تكرّر الوصفة مرّتين في الأسبوع.

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- وصفة صفار البيض

وصفة صفار البيض

صفار البيض يزيد من كثافة الشعر بوقت قصير، لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت وعلى فيتامين B12، A، E، D، التي تغذّي بصيلات وجذور الشعر، ترطّب فروة الرأس، وتحميها من الجفاف، القشرة، التلف والتساقط. بدوره العسل مضادّ حيويّ يحمي فروة الرأس من الجراثيم والبكتيريا التي تعيق نموّ الشعر ويعيد نشاط البصيلات الخاملة.



المكوّنات:



• صفار بيضة.

• ملعقة طعام من العسل.

• ملعقتان من زيت الخروع.

تمزج المكوّنات معاً، ثمّ بفرشاة ماسك نظيفة تدهن فروة الرأس والشعر بالمزيج لمدّة لا تقلّ عن ساعتين و ½. يغطّى الشعر ببونيه الاستحمام ويشطف بالماء

تكرّر هذه الوصفة مرّتين فقط في الأسبوع.

