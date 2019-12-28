ماء الورد للوجه والشعر.... بشرة نضرة وشعر رطب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - جدول المحتوى

1. فوائد ماء الورد للبشرة والشعر

2. طريقة استخدام ماء الورد على الوجه والشعر

3. خلطات ماء الورد للوجه

3.1 ماسك النشا وماء الورد

3.2 ماسك الشوفان وماء الورد

4. أضرار ماء الورد للوجه

5. بخاخ ماء الورد للوجه

6. ماء الورد للوجه تجربتي

ماء الورد سائل مصنوع من الماء والورد. يُستخدم كعطر بسبب رائحته الحلوة، ولكنّه يحتوي على فوائد وتجميلية طبية أيضًا. وقد عرف الشرق الأوسط ماء الورد منذ القرن السابع؛ هناك أيضًا مؤشّرات على استخدامه من القبائل الهندية في أمريكا الشمالية. استُخدم ماء الورد عند المصريين القدماء، عندما اعتمدت كليوباترا_" ملكة الجمال الأسطورية" في العالم، المنتج الطبيعي في نظام العناية بالبشرة. إنّ ماء الورد رائع للبشرة والشعر، ولكنّ السبب في كونه مفيدًا هو بطريقة استخدامه... هنا المفتاح، وهذا ما سنتناوله في موضوعنا هنا.. لماء الورد خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل احمرار الجلد المهيّج، والتخلّص من حب الشباب، والتهاب الجلد والأكزيما... بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، يساعد ماء الورد أيضًا في التئام الجروح. في هذا المقال سنتحدث عن فوائد ماء الورد للبشرة، طريقة استخدامه مع الخلطات الأخرى، وكيفية إعداد ماسك من ماء الورد:

فوائد ماء الورد للبشرة والشعر:

ماء الورد ضروري لروتين جمالك

فوائد ماء الورد وفيرة لأنّها بلا شك جرعة سحرية جميلة. سواءٌ كان لديكِ بشرة دهنية أو جافة أو مختلطة، يمكن إضافة ماء الورد إلى روتين جمالكِ؛ ويساعد ماء الورد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في البشرة، كما يتحكم في الزيت الزائد. أثناء شراء ماء الورد، يجب أن تتأكدي من شراء ما هو نسبته 100٪ فقط من ماء الورد النقي، أي الماء المقطّر للورود بلا مواد كيميائية، وهي ناتج ثانوي لإنتاج زيت الورد. إليكِ 8 استخدامات مذهلة للعناية بالبشرة والشعر:

* لماء الورد خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في تقليل احمرار الجلد المهيّج، والتخلص من حب الشباب، والتهاب الجلد والأكزيما. إنّه منظف رائع ويساعد في إزالة الزيت والأوساخ المتراكمة في المسام المسدودة، بحسب الدكتور ديبالي بهاردواج، خبير العناية بالبشرة.

* ماء الورد يساعد على ترطيب البشرة وتنشيطها ويعطيها ذلك المظهر المنعش.

* بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، فإنّ ماء الورد يساعد أيضًا في التئام الجروح والجروح والجروح.

* خصائص مضادات الأكسدة في ماء الورد تساعد على تقوية خلايا الجلد وتجديد أنسجة الجلد.

* يساعد ماء الورد على تنظيف المسام ولون البشرة. يؤدّي تطبيق ماء الورد بعد تبخيره إلى تشديد الشعيرات الدموية، ويقلّل الاحمرار.

* يساعد على محاربة شيخوخة الجلد والتقليل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

* يحتوي على خصائص مغذية ومرطبة للشعر، ويساعد في علاج التهابات فروة الرأس الخفيفة والتخلص من قشرة الرأس. وينشّط نمو الشعر.

* رائحة ماء الورد على الوسادة تساعد أيضًا على النوم بشكل أفضل بعد يوم طويل، وبالتالي الاستيقاظ بنشاط.

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طريقة استخدام ماء الورد على الوجه والشعر

ماء الورد لبشرة نضرة

أفضل وأسهل طريقة لاستخدام ماء الورد ربما لتطبيقه في الليل، لإزالة جميع الشوائب التي جمعها الوجه طوال اليوم. ننصحكِ برشّ ماء الورد على وجهكِ. يمكن رشّ ماء الورد أيضًا على المكياج للعمل كمنتج لتثبيت للمكياج. خبراء المكياج ينصحون بملء زجاجة رذاذ فارغة بماء الورد، ورشها على الوجه صباحًا للمحافظة على وجه رطب.

- بعد غسل الشعر بالشامبو، استخدمي كوبًا من ماء الورد كمشطّف نهائي. فهو يساعد على ترطيب الشعر بعمق، ويضيف لمعانًا صحيًّا ستحبه.

- بلّلي كرة قطنية ناعمة بماء الورد البارد، ودلكي وجهكِ بها على بشرة نظيفة. فهو يساعد علي تشديد المسام بلطف.

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خلطات ماء الورد للوجه

استفيدي من ماء الورد لإزالة المكياج



* كمزيل مكياج: (مجرّبة ومختبرة). ماء الورد أفضل مزيل مكياج. ضعيبضع القطرات من زيت جوز الهند واخلطيها مع ماء الورد على كرة من القطن. الخليطيغذي بشرتكِ بعمق في الوقت نفسه ،ملاحظة: فرك بلطف لتجنب التعرض لقسوة لبشرتِك.

لتدليل نفسكِ، أضيفي ملعقتين كبيرتين من الدقيق واخلطيه بماء الورد بالإضافة إلى عصير الليمون ، واتركيها لمدّة 15 دقيقة وضعيها في المغطس.

* يمكن استخدام ماء الورد كمطهر لجميع أنواع البشرة. بعد غسل وجهكِ ، كل ما عليكِ فعله هو إضافة بضع قطرات من الغليسيرين إلى ملعقة كبيرة ماء ورد وتطبيقه على وجهكِ.

* بالنسبة للشعر، امزجي ماء الورد مع الغلسيرين وضعيها على فروة الرأس واتركيها لمدة 30 دقيقة ودلكيها لمدة 10 دقائق، ثم أغسلي شعركِ.

ماسك النشا وماء الورد

يساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة وإزالة البقع منها، وطبعًا جعلها متوهّجة ونضرة.

لإعداد قناع النشا وماء الورد:

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- اُخلطي ملعقة من النشا بفنجان صغير من ماء الورد، ضعيها على البشرة بواسطة فرشاة لمدة نصف ساعة حتى تمتزج وتجّف تمامًا.

_ ننصحكِ بوضع القناع مرّة في الأسبوع أو أكثر.

ماسك الشوفان وماء الورد

خلطة الشوفان وماء الورد مفيدة لعلاج حب الشباب وإزالة البقع الناتجة عنه. للبشرة الدهنية يفضل استخدام ماء الورد لتحضير الشوفان. أمّا البشرة العادية والجافة، يفضّل إضافة الحليب إليها:

-اخلطي نصف كوب من الشوفان، وكوبًا من الحليب أو ماء الورد.

-اطهي الخليط على نار متوسطة مدة 10 دقائق، إلى أن يصبح لزجًا.

- اِنتظري إلى أن تصل حرارة الخليط لدرجة للفتور، وطبقية على المناطق المصابة بحب الشباب.

- اُتركي الخليط لمدة ربع ساعة إلى أن يجف.

- اِغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

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أضرار ماء الورد للوجه

قد يسبب ماء الورد حساسية للبعض



يمكن لأيّ سيدة بغضّ النظر عن نوع بشرتها تطبيق ماء الورد موضعيًّا عن طريق وضع كمية صغيرة - حول حجم عشرة سنتات - على يدها، كاختبار أولي. إذا لم يكن هناك أيّة ردّة فعل ضارة أو حساسية في غضون 24 ساعة، يمكن تطبيقه بأمانٍ في مكان آخر.في بعض الحالات، يمكن أن تتحسّس البشرة على ماء الورد، بسبب حساسية خاصة وغير معروفة للمنتج في كثير من الأحيان. يمكن أن يشمل هذا علامات كالحريق اللاذع، والاحمرار، وتهيّج البشرة. إذا تعرّضت أيّ بشرة لأيٍّ من هذه الآثار بعد استخدام ماء الورد، فيجب إخبار الطبيب على الفور، حيث قد يكون ذلك علامة على وجود عدوى أو رد فعل تحسسي.

بخاخ ماء الورد للوجه

"يمكن استخدام بخاخ ماء الورد لتطهير وتهدئة البشرة ، كما يقول الخبير التجميلي الشامل تامي فيندر، مؤسس العلامة التجارية المعروفة باسم السبا والعناية بالبشرة. ويضيف "إنّ الفائدة الرئيسة من بخاخات ماء الورد، هي الإحساس المنعش الفوري الذي تعطيه للبشرة"، كما يقول الكيميائي الكيميائي بمعهد Good Housekeeping Beauty BeautyDanusiaWnek. "من أجل ترطيب حقيقي يدوم طويلًا ، استخدمي بخاخ ماء الورد مع غسول أو كريم يظهر لترطيبه على مدار فترة من الزمن ، مثل مرطبات الوجه الأكثر اختبارًا.

إذا كنتِ تتساءلين عن كيفية استخدام رذاذ ماء الورد، فقومي بتنظيفه على بشرة نظيفة وعارية في الصباح كخطوة أولى في روتينكِ للعناية بالبشرة. ننصحكِ بهذه الأنواع:

Rosewater Balancing Mist من Jurlique

Jurlique

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يُعد رذاذ ماء الورد هذا، أحد أكثر الأنواع المفضلة لخبراء التجميل؛ فهو مصنوع من مكوّنات العناية بالبشرة الإضافية، مثل الألوفيرا المهدئة وحمض اللبنيك، حيث رائحة الورد الفاتحة الأصلية تأتي من الزيوت الأساسية لنوعين من الورود. ننصحكِ بالاحتفاظ بزجاجة على مكتبكِ لإنعاش وجهكِ في فترة ما بعد الظهيرة وإحياء مكياجكِ من جديد.

Hydrating Rose Mist من Milk + Honey

Milk + Honey

رذاذ الماء الورد هذا ينعش البشرة على الفور ويرطبها، لأنّه يحتوي على مرطبات مثل عصير نبات الصبار، والغليسرين، وحمض الهيالورونيك المشتق من النباتات.

Prep + Prime Fix+ Rose من MAC

Mac

هذا المستحضر رذاذ مملوء بالمياه الوردية، كما يعمل على ترطيب بشرتكِ قبل وضع المكياج.

ماء الورد للوجه تجربتي

تجربتي مع ماء الورد جيدة

بشرتي خليط من البشرة الدهنية والجافة. كنت أعاني كثيرًا عند ظهور حب الشباب لصعوبة إيجاد كريم مناسب. بعد استخدامي ماسك الشوفان وماء الورد، استفدت كثيرًا من هذا المنتج الطبيعي. كما استخدمت زيت الورد_ وهو العنصر الأساسي في ماء الورد، فاختفى الاحمرار والالتهاب. ماء الورد مضاد للأكسدة ويعمل كمطهّر. إذا كنتِ تعانين حب الشباب، أنصحكِ بما قمت به شخصيًّا، وستختفي الندوب بسرعة أكبر.