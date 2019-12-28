أهم الماسكات الفعالة لتضييق مسام البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - يتكون الجلد من مسام تساعده على التنفس. عندما تصبح هذه المسام واضحة الى حد انها مرئية بالعين المجردة هذا يعنى ان البشرة تعاني من المسام المفتوحة، هذه المشكلة لا تفسد مظهر المرأة فحسب بينما يجلب للبشرة مشاكل اخرى مثل زيادة افراز الزيوت وتكون الرؤوس السوداء.



المسام الكبيرة او المفتوحة شائعة في البشرة الدهنية والمختلطة لأن هذه الأنواع من الجلد تنتج كميات أكبر من الزيت الطبيعي. لتجنب المضاعفات مثل حب الشباب والرؤوس السوداء ، يمكنك استخدام العلاجات المذكورة أدناه للتخلص من المسام الكبيرة المفتوحة.

١.ماسك الليمون

ماسك الليمون



المكونات:



1 ملعقة كبيرة من عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة ماء

كرة قطن



الطريقة:



يخفف عصير الليمون بالماء.

ضعيه على وجهك باستخدام كرة القطن.

اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

كرر هذا كل يوم.

عصير الليمون يمتلك خصائص قابضة للبشرة، ما يساعد على شد الجلد ويضييق المسام. كما ان الليمون المخفف يساعد على تنقية المسام من الرؤوس السوداء، يحتوي الليمون على حامض الستريك الذي ينقي البشرة من الشواءب وبالتالي يسهم في تضييق المسام الكبيرة الواضحة.



تحذير: يجب اختبار الليمون على جزء محدود من الجلد قبل تطبيقه على البشرة، لأنه قد يسبب رد فعل تحسسي.

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٢.ماسك الزبادي

المكونات:



2 ملعقة كبيرة من الزبادي العادي



الطريقة:



ضعي الزبادي على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 20 دقيقة ،

يشطف بالماء الفاتر.

كرري هذا العلاج مرتين في الأسبوع لتقليل حجم مسام الجلد.

يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك المسؤول شد الجلد وتضييق المسام المفتوحة،كذلك حمض اللبنيك مفيد في إزالة الخلايا الميتة والشوائب من الوجه.

٣.زيت الزيتون

تضييق مسام الوجه



المكونات:



بضع قطرات من زيت الزيتون البكر الممتاز



الطريقة:

قومي بتدليك زيت الزيتون على المسام الكبيرة في حركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.

يشطف الزيت بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة كل يوم.

زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يحافظ على صحة البشرة ويتخلص من جميع المشكلات التي تهدد الجلد مثل الجفاف والحكة والمسام الكبيرة وما إلى ذلك.

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٤.مقشر السكر

مقشر السكر

المكونات:



1 ملعقة كبيرة سكر بني

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون



الطريقة:



يمزج العسل وعصير الليمون مع السكر البني، ثم قومي بتطبيق المزيج على منطقة المسام مع فركها بلطف بحركات داءرية لمدة ٥ دقاءق.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يمكنك استخدام هذا المقشر مرتين في الأسبوع.

السكر هو مقشر شاءع الاستخدام ضمن العناية بالبشرة، لانه يزيل تراكم الخلايا الميتة والشوائب من المسام.

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٥. ماسك الكركم

ماسكات لتضييق الوجه

المكونات:



1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد أو الحليب



الطريقة:



يمزج الكركم بالماء للحصول على عجينة ناعمة.

قومي بتطبيق المزيج على منطقة المسام واتركيها لمدة 10 دقائق.

يشطف بالماء.

الكركم يقتل جميع البكتيريا التي قد تستقر وتتكاثر في المسام وتسبب ظهور الرؤوس السوداء في وقت لاحق. خصائصه المضادة للالتهابات تقلل من أي تورم وتقلص حجم المسام.