أبرز صيحات الشعر لهذا الموسم...اخترنا لك الأجمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - إذا كنت تميلين الى تجربة صيحات الشعر الجديدة التي تتبدل بين موسم وآخر، لتناسب المرأة العصرية في مختلف إطلالاتها، فإننا نرصد لك في هذا المقال مجموعة من أبرز صيحات الشعر لهذا الموسم، في ما يتعلق بتسريحات الشعر وأكسسوارات الشعر، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة ذيل الحصان المرتفع

تسريحة ذيل الحصان المرتفع

إذا كانت هناك من طريقة لجعل تسريحة ذيل الحصان مثيرة للاهتمام ولافتة جداً للنظر، فهي محاكاة تسريحة عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، التي اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفعة جداً، حيث يتم سحب الشعر كله الى وسط الرأس وجعله على شكل ذيل حصان ناعم منسدل على جانبي الوجه.

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مشابك الشعر

موضة مشابك الشعر

لقد أصبح معروفاً عن أن مشابك الشعر منتشرة على نطاق واسع بين النساء هذا الموسم، وقد أضحت موضة الشعر الأكثر بروزاً في الوقت الحالي. وبإمكانك اعتمادها لمختلف تسريحات الشعر التي تعتمدينها، سواء تسريحات ذيل الحصان أو الكعكة أو نصف المرفوعة أو تسريحات الشعر المنسدلة. واحرصي على اختيار مشابك الشعر الناعمة والمرصعة بالكريستال والشواروفسكي.



تسريحة الضفائر المزدوجة المزينة بالأقراط

تسريحة الضفائر المزدوجة المزينة بالأقراط

إذا كنت تعتقدين أن الأقراط تُعتمد فقط لزيين أذنيك، فأنت مخطئة، فهي موضة رائجة جداً حالياً في مجال تصفيف الشعر. انطلاقاً من ذلك، اعتمدي تسريحة الضفائر المزدوجة التي تبدأ من الجهة الأمامية للشعر امتداداً الى نهايات الشعر. بعدها، زيني الضفيرتين بزوج أقراط مرصع تختارينه بحسب رغبتك.

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تسريحة ذيل الحصان بالفقاعات

تسريحة ذيل الحصان بالفقاعات

إن تسريحة ذيل الحصان بالفقاعات هي نسخة مجددة وعصرية عن تسريحة ذيل الحصان التقليدية. وهي تسريحة رائجة جداً لهذا الموسم، وتلائم إطلالتك في أوقات النهار والليل على حد سواء. قومي بسحب شعرك الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المرتفع. من ثم، قومي بتثبيت ذيل الحصان على شكل فقاعات بواسطة أربطة مطاطية صغيرة.



تسريحة الكعكة المضفرة المزينة بالمجوهرات

تسريحة الكعكة المضفرة المزينة بالمجوهرات

قد تجدين هذه التسريحة معقدة، إلا أنها قابلة للتنفيذ، فهي تسريحة رائجة جداً وأنيقة وتناسب كثيراً الإطلالات المسائية خصوصاً. اسحبي شعرك الى الخلف واجعليه على شكل ضفيرة منخفضة، من ثم لفي الضفيرة بشكل دائري عند منطقة الرقبة، وثبتيها ببعض مشابك الشعر المرصعة بالمجوهرات.

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