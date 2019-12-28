أفضل ماسك للوجه... بشرة مذهلة خالية من الشوائب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - لا يمكن للمرأة التي ترغب في الحفاظ على بشرة صحية وشابة وخالية من الشوائب، أن تهمل استخدام ماسك الوجه، الذي يعد خطوة ضرورية جداً في روتين العناية بالبشرة. وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل ماسك للوجه، وهو ماسك الفحم الذي يُستخدم على نطاق واسع بين النساء، وفوائده وطريقة تحضيره في المنزل.



فوائد قناع الفحم للوجه

ماسك الفحم للوجه

يعمل ماسك الفحم على إزالة الخلايا الميتة والقضاء على الشوائب الموجودة على البشرة، ويساهم في تفتيح وتبييض البشرة. كما يساعد البشرة الدهنيّة في التخلّص من مشكلة الزيوت الزائدة التي تعاني منها، ويقلّل حجم المسامات الواسعة، وهي مشكلة تعاني منها كثيرات من الفتيات والنساء. إضافة الى ذلك، يساعد ماسك الفحم في إعادة الشباب الى البشرة، حيث يقلل من علامات التقدّم في السن، مثل التجاعيد، والخطوط الدقيقة، ويشدّ الجلد ويعمل على التخلّص من الترهّلات. كذلك، يحد من ظهور الحبوب على الوجه، ويساعد في التخلّص من الرؤوس السوداء، ويقي البشرة من البكتيريا، والجراثيم.. ناهيك عن أنه يقشّر البشرة ويخلّصها من خلايا الجلد الميتة، ويساهم في تجديدها واسترخاء الجلد وتهدئته.

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قناع الفحم وزيت الشاي

اخلطي المكونات التالية: نصف ملعقة صغيرة من الفحم النباتي البودرة، بضع نقاط من زيت الشاي، نصف ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا، نصف ملعقة كبيرة من ماء الزهر، وربع ملعقة صغيرة من الملح. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على مزيج كريمي. طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر لإزالة الرواسب الناتجة من المزيج، من ثم اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء البارد، واحرصي على ترطيبه بالكريم المرطب.



قناع الفحم وعصير الليمون

أفضل ماسك للوجه

قومي بخلط ملعقة كبيرة من بودرة الفحم وبضع قطرات من عصير الليمون، من ثم أضيفي إليهما ملعقة كبيرة من العسل. حركي المكونات الى أن تصبح متجانسة، وطبقيها على بشرة وجهك، واتركيها مدة عشر دقائق، أو الى أن تجف. وبعد الانتهاء، احرصي على تنظيف وجهك جيداً وترطيبه بكريم الترطيب.

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قناع الفحم والطمي

اخلطي ملعقة صغيرة من كل من بودرة الفحم النشط وبودرة الطمي، وأضيفي إليهما كمية مناسبة من ماء الورد، بحيث تحصلين على خليط لين يسهل مدّه على البشرة. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة عشر دقائق. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالماء الدافئ ورطبيه بكريم الترطيب خاصتك.

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