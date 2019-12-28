أفضل طرق العناية بالبشرة الحساسة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تؤثر الأجواء الباردة والهواء الجاف على جميع أنواع البشرة وخصوصاً البشرة الحساسة، فتصاب بالاحمرار والتقشر والجفاف... بالتالي هي تحتاج الى عناية خاصة تجعلها ذات قدرة كبيرة على مقاومة عوامل الطقس القاسية والحفاظ على ملمس صحي وناعم. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى أفضل طرق العناية بالبشرة الحساسةفي الشتاء.



تنظيف البشرة

العناية بالبشرة الحساسة

تنظيف البشرة يومياً، لا سيما خلال الشتاء، ضروري للحفاظ على صحة البشرة الحساسة والحفاظ على مظهرها الناعم والمشرق. واحرصي على استخدام منظف أو غسول الوجه اللطيف الذي لا يحتوي على الصابون والعطور، فهي تسبب الاحمرار والتهيجات للبشرة الحساسة.

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ترطيب البشرة

خلال الأيام الباردة، احتفظي دائماً بالكريم المرطب في حقيبتك، لا سيما إذا كنت تتعرضين في العمل أو البيت لأجهزة التدفئة، التي تسبب الجفاف للبشرة الحساسة. وواظبي على تطبيق كريم الترطيب على بشرتك مرات عدة في اليوم منعاً لإصابتها بالجفاف والتشققات، واحرصي على أن يكون مشتملاً على مكونات تحفظ الرطوبة داخل البشرة، مثل حمض الهيالورونيك وزبدة الشيا وزيت الأركان والغليسرين.



تقشير البشرة

طرق العناية بالبسرة الحساسة في الشتاء

تقشير البشرة خلال الشتاء أمر ضروري، وذلك لتجديد البشرة والتخلص من التقشرات والجلد الميت الموجود على سطح البشرة. لكن، احرصي على عدم المبالغة في استخدام مقشرات البشرة للحفاظ على صحة البشرة ولتفادي إصابتها بالجفاف. كذلك، احرصي على استخدام المقشرات اللطيفة التي تشتمل على حمض اللبنيك، فهي الأنسب للبشرة الجفافة، وتعمل على تعزيز مرونة البشرة الحساسة من دون أن تسبب لها الأذى.

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تجنب استخدام المياه الساخنة

تسبب المياه والحمامات الساخنة الجفاف الشديد للبشرة الحساسة، وإصابتها بالاحمرار والالتهابات. لذلك، تجنبي استخدام المياه الساخنة واستبدليها بالماء الفاتر ممزوجاً مع الحليب أو دقيق الشوفان أو ملح البحر، وهي مكونات تهدئ البشرة وترطبها. واحرصي على ترطيب بشرتك بعد الاستحمام، باستخدام الزيوت المرطبة أو الكريمات.



وصفة للعناية بالبشرة الحساسة في الشتاء

واظبي خلال الأجواء الباردة، على تدليك بشرتك الحساسة بجل الألوفيرا، فهو يغنيك عن الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة، حيث يعمل على ترطيب البشرة الحساسة وتهدئتها، ومكافحة الالتهابات التي قد تصاب بها خلال الشتاء. كما بإمكانك استخدام الخيار على بشرتك الحساسة مرة أو مرتين في الأسبوع، فهو مكون طبيعي مثالي لترطيب وتهدئة هذا النوع من البشرة.

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