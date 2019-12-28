فوائد إكليل الجبل للشعر وطرق استخدامه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - يتميز اكليل الجبل بفوائد كثيرة للشعر، فهذا النوع من النبات العطري يتمتع بعدد كبير من الخصائص الجمالية والصحية. ولهذا يمكن الاعتماد عليه من اجل حل بعض مشاكل الشعر وفروة الرأس مثل التساقط والضعف والجفاف والقشرة والشيب. وهذه ابرز فوائد اكليل الجبل للشعر وطرق استخدام وصفاته الكثيرة.

فوائد عشبة إكليل الجبل للشعر

فوائد إكليل الجبل للشعر

لا يمكن تعداد كل فوائد اكليل الجبل للشعر. فهذه العشبة تتمتع بالكثير من المميزات التي يمكن ان تساعد على اعادة الصحة والنعومة والاشراق الى الخصلات.

• تساقط الشعر. لعلاج هذه المشكلة ينصح باستخدام زيت اكليل الجبل. فهو يحتوي على عناصر مغذية. ولهذا تدهن فروة الرأس به مع التدليك اللطيف قبل الاستحمام بـ15 دقيقة. ومن اجل تعزيز نموه من المفيد شرب شاي اكليل الجبل مرتين يومياً. فهذا يساهم في تغذية البصيلات وفي تحفيز الدورة الدموية.

• الجفاف. يمكن اكليل الجبل ان يساهم في اعادة الرطوبة الى الشعر. فهو يتمتع بتأثير البلسم. وفي هذه الحالة يمكن استخدام زيته ايضاً من خلال توزيعه على كل مساحة الشعر من الجذور الى الاطراف.

• القشرة. تساعد هذه العشبة ايضاً على التخلص من قشرة الرأس. وفي هذه الحالة ينصح باستخدام خل اكليل الجبل. ولهذا تدليك به فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق قبل الغسل جيداً بالشامبو المناسب والماء.

• الرائحة. من اجل اضفاء رائحة جميلة على الشعر يمكن ايضاً الاعتماد على خلاصة اكليل الجبل.

• الشعر الابيض. يمكن من تعاني من مشكلة ظهور الشيب الاستفادة منه ايضاً. ولهذا تنقع 4 ملاعق طعام من اوراقه المجففة في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة. يصفى ماء النقع ثم يترك ليبرد. وبعد ذلك يطبق على الشعر الرطب.

• مشاكل الشعر الدهني مثل الافراز المفرط للزيوت. وفي هذه الحالة توضع كمية مختارة من اوراق اكليل الجبل والنعناع المجفف في الماء المغلي. تصفى الخلاصة ثم تطبق بعد ان تبرد على كل مساحة الشعر بعد الاستحمام.

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مميزات اكليل الجبل

• يناسب هذا النبات بوصفاته المختلفة كل انواع الشعر. وهو يعزز نموه ويزيد كثافته من خلال العمل على توسيع الاوردة الدموية.

• يساهم في تقوية بصيلات الشعر.

• يحد من ظهور الشعيرات البيضاء في سن مبكرة.

• تساعد وصفاته المختلفة على منع تلف الشعر وتساقطه.

• يمكن خلاصته وزيته ان ينظفا فروة الرأس ويخلصاها من البكتيريا الضارة المسببة للكثير من المشاكل.

• يعتبر علاجاً مهماً لمشكلة افراز فروة الرأس للدهون الزائدة.

• يعيد الى الشعر الباهت حيويته خصوصاً انه يحتوي على مكونات مثل حمض الكافييك والروزمارينيك.

• يخلص فروة الرأس من القشرة ويحد من جفافها.

وصفات زيت اكليل الجبل للشعر

تتعدد فوائد اكليل الجبل للشعر ولهذا ينصح باستخدامه لتحضير الكثير من الوصفات التي تعيد اليه جماله وتخلصه من المشاكل المختلفة.

1 لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر

إكليل الجبل لتنشيط الدورة الدموية

• تضاف بضع قطرات من زيت اكليل الجبل الى الشامبو.

• اثناء الاستحمام تدلك فروة الرأس بالمزيج لبضع دقائق.

• يترك الشعر لمدة لا تقل عن دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء.

• ينصح بتطبيق هذه الوصفة 3 مرات اسبوعياً.

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2 لحماية الشعر من التلف والتقصف

إكليل الجبل لحماية الشعر

• تضاف كمية مناسبة من زيت اكليل الجبل إلى كميات مناسبة من زيوت اعشاب مثل الالوي فيرا والحلبة.

• يطبق المزيج على كل مساحة الشعر من الجذور الى الاطراف مع تدليك فروة الرأس.

• يترك على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل الغسل جيداً.

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قناع إكليل الجبل للتخلص من خشونة الشعر وتطهيره

3 لعلاج تساقط الشعر

• تمزج 6 نقاط من اكليل الجبل مع 4 ملاعق طعام من زيت الزيتون.

• تدلك فروة الرأس بالمزيج لمدة 10 دقائق.

• بعد هذا يغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة 30 دقيقة قبل الغسل جيداً بالشامبو المناسب والماء.

4 لتعزيز نمو الشعر

• تمزج 3 ملاعق طعام من زيت اللوز مع ملعقة طعام من زيت الافوكادو و10 نقاط من زيت اكليل الجبل.

• تدلك فروة الرأس بالمزيج ويغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لليلة كاملة ثم يغسل في اليوم التالي.

5 لمنع تساقط الشعر

إكليل الجبل لمنع تساقط الشعر

• تنقع كمية من اوراق اكليل الجبل المجففة في 300 ملل من زيت اللوز.

• يغلق الوعاء ويوضع في وعاء آخر يحتوي على الماء المغلي لمدة لا تقل عن ساعتين.

• بعد مرور هذه المدة يصفى الزيت ثم تنقع فيه كمية اخرى من اوراق اكليل الجبل.

• يغلق الوعاء مجدداً ويترك لمدة ساعتين. بعد ذلك تتم تصفية الزيت.

• يمكن استخدامه عن طريق تدليك فروة الرأس به ثم يترك على الشعر لمدة ساعة واحدة قبل الغسل جيداً.

• ومن اجل منع تساقط الشعر نهائياً ينصح بتكرار هذه العملية مرتين اسبوعياً.



كذلك يمكن تناول شاي اكليل الجبل مرتين يومياً لأن هذا ينعكس بشكل ايجابي على صحة الشعر وجماله.



المقادير

3 ملاعق طعام من اوراق اكليل الجبل المجففة او الخضراء

كوب من الماء المغلي



الخطوات

• تنقع اوراق اكليل الجبل في الماء الساحن لمدة 10دقائق.

• يصفى الشاي جيداً وينصح بشربه مرتين يومياً. فهذا يحفز مرور الدورة الدموية في فروة الرأس ويحد من تساقط الشعر.

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6 لترطيب الشعر

إكليل الجبل لترطيب الشعر

يعاني الشعر احياناً ولأسباب مختلفة من الجفاف. ومن فوائد اكليل الجبل انه يساعد على اعادة الرطوبة اليه. وفي هذه الحالة ينصح باستخدام خل او منقوع هذه العشبة الذي يتميز بالكثير من الخصائص المفيدة.

• يعيد الرطوبة الى الشعر.

• يمكن استخدامه كبديل فعال للبلسم الملطف.

• يساهم في علاج مشكلة القشرة والحكة التي قد تنتج عنها.

• يعمل على تنظيف فروة الرأس.

• يمنح الشعر رائحة مميزة جداً.

• يضفي عليه النعومة والاشراق الصحي.

• يعزز قوة بصيلات الشعر ما يحد من تساقطه وتكسره وتقصفه.

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طريقة استعمال خل اكليل الجبل

المكونات

3 ملاعق طعام من اوراق اكليل الجبل

ليتر من خل التفاح



الخطوات

• تضاف الاوارق الى خل التفاح.

• يوضع الخليط في وعاء ويتم اغلاقه بإحكام ويترك ليوم واحد.

• بعد مرور هذه المدة يصفى الخل جيداً وتغطى به كل مساحة الشعر من الجذور الى الاطراف مع تدليك فروة الرأس.

• ينقع الشعر بالخل لمدة 25 الى 30 دقيقة قبل الغسل جيداً بالشامبو المناسب والماء الفاتر. وبتطبيق كل هذه الوصفات يمكن اكتشاف كل فوائد اكليل الجبل للشعر.