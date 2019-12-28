أجمل اطلالات ميغان ماركل لعام 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - ظهرت دوقة ساسيكس ميغان ماركل بأجمل الاطلالات التي تليق بشخصيتها الطبيعية وأجواء زياراتها نحو العالم، وجميعها اطلالات ناعمة وبسيطة.
في حصاد 2019، اليك أجمل فساتين ميغان ماركل:
اختارت ميغان ماركل فساتين يومية مريحة التصميم خلال زيارتها الى جنوب أفريقيا، حيث تنقلت بحرية وراحة تامة، ومن اجملها فستانها الأزرق الناعم كما وفستانها الأبيض.
ومن اجمل إطلالاتها هذا العام فستانها الأسود المصمم بأكمام شفافة من تصميم Jason Wu الذي اختارته أثناء وجودها في لندن لحضور حفل The Lion King.
كما أن ميغان اختارت فستاناً باللون الأخضر مع جاكيت طويل بنفس اللون فوقه من Erdem وذلك خلال فترة حملها.
ومن اطلالاتها الجميلة هذا العام فستانها القصير باللونين الأبيض والأسود مع البليزر الأسود فوقه، حيث اختارت هذه الإطلالة من Alexander McQueen أيضاً في فترة حملها.
أما فستانها الأزرق الطويل الفضفاض الذي يناسب حملها، اختارته هذا العام من تصميم Carolina Herrera خلال تواجدها في المغرب وزوجها الأمير هاري.
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